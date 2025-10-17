Allerta meteo oggi 17 ottobre 2025: per la giornata odierna diffuso l'arancione per la Puglia e il giallo per altre 5 regioni, ecco il bollettino

Nuova giornata di allerta meteo, quella di oggi, venerdì 17 ottobre 2025. Per questa giornata, considerata da molti funesta, soprattutto dai più superstiziosi, la Protezione Civile ha diramato un doppio avviso di allerta meteo, sia gialla che arancione.

Ancora una volta, così come avvenuto nella giornata di ieri, il maltempo si concentra al Sud e sulle regioni del Centro, per un’Italia quindi quasi spaccata in due. Va comunque detto che la situazione è in miglioramento rispetto alla giornata di ieri, giovedì 16 ottobre. Ma vediamo nel dettaglio l’allerta meteo di oggi, a cominciare da quella arancione in Puglia, in particolare nella splendida zona di Lecce e del Salento: un’allerta per rischio temporali.

Nel contempo, la Protezione Civile ha diramato, sempre per la Puglia, un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico; di conseguenza, non è da escludere che i due fenomeni siano interconnessi fra loro: da una parte, forti temporali e, dall’altra, possibilità di smottamenti, frane e, in generale, dissesto idrogeologico.

ALLERTA METEO 17 OTTOBRE 2025, COSA COMUNICA LA PROTEZIONE CIVILE

Sempre per la giornata di oggi, la Protezione Civile ha diramato anche un bollettino di allerta meteo di leggera criticità, quindi allerta gialla, sempre al Sud. In particolare, per gli addetti ai lavori, c’è il rischio di temporali sulle regioni Puglia (ancora una volta), Sicilia, Molise, Calabria e Abruzzo. Segnalato anche il rischio idraulico per la regione Calabria, di fatto uno dei rischi più gravi, visto che si preannunciano possibili inondazioni e allagamenti; e, infine, allerta meteo, sempre gialla, per rischio idrogeologico su Puglia, Sicilia, Molise, Calabria e Abruzzo.

Quella di oggi sarà quindi una giornata particolarmente intensa per gli amici pugliesi, che dovranno uscire, per forza di cose, con l’ombrello per la gran parte della giornata; ma, in generale, in quasi tutte le regioni del Centro-Sud sarà davvero un venerdì 17, con piogge sparse e diffuse.



ALLERTA METEO 17 OTTOBRE 2025, POSSIBILI NUBIFRAGI IN SICILIA

In Sicilia, secondo meteo.it, potrebbero verificarsi anche dei nubifragi, in particolare nelle province di Catania e Messina, ma con il passare delle ore la tendenza sarà al miglioramento. Nessun fenomeno significativo da segnalare sulle regioni del Centro e del Nord, salvo qualche possibile nube sulle Alpi e sugli Appennini, mentre le temperature dovrebbero essere piuttosto stabili, con valori ancora piuttosto alti al Sud, dove si potranno toccare anche i 25 gradi, in particolare in Sicilia, Calabria e Sardegna. Infine, diamo uno sguardo al weekend, ormai in arrivo, che sarà caratterizzato ancora una volta dal maltempo al Sud.

Non mancheranno, quindi, piogge in Sicilia e Calabria, con temperature in calo, mentre sul resto d’Italia il clima sarà asciutto. Ancora maltempo, infine, domenica 19 ottobre al Sud, sempre in Calabria e in Sicilia, con possibilità di piogge anche in Basilicata e Puglia. Qualche nube al Nord, con temperature in calo; per il resto, non si segnala nulla di significativo.