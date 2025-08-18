Diramata oggi un'allerta meteo di colore giallo: sono sette le regioni a rischio per i possibili temporali, con il grande caldo che si sta attenuando

Sembra che ci siamo ormai – forse fortunatamente – lasciati alle spalle quel grande caldo che abbiamo sopportato dall’inizio del mese a questa parte (confermando, peraltro, le previsioni che segnavano la fine attorno a Ferragosto) e torna a essere predominante sul nostro territorio l’allerta meteo dovuta ai possibili rischi collegati ai temporali: a dirlo è – ovviamente – la Protezione Civile che in questo lunedì 18 agosto 2025 punta i riflettori su sette differenti regioni.

Prima di arrivare all’allerta meteo, vale la pena precisare che in questo momento non è ancora disponibile il bollettino con le osservazione del Ministero della Salute sulle possibili ondate di calore odierne, ma possiamo comunque rivolgerci alle previsioni degli esperti meteorologici: secondo ilMeteo.it la giornata di oggi ci regalerà un generale calo delle temperature su tutto il territorio nazionale, con medie che torneranno ai consueti livelli stagionali.

Tra le tante città capoluogo italiane – tra cui quelle interessate anche dall’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile – notiamo, infatti, che i massimali di temperature (previsti attorno alle ore 14) saranno compresi tra i 31 gradi di Torino, Genova e Perugia, i 32 di Milano, Bologna e Catania, i 33 attesi a Roma e il picco assoluto di 35 che interesserà – ancora una volta – la città di Firenze, da tempo la più calda della nostra penisola.

Il bollettino sull’allerta meteo di oggi, 18 agosto 2025: il dettaglio sulle osservazioni della Protezione Civile

Compreso e scoperto il superamento dell’insopportabile caldo causato da Caronte, possiamo ora tornare all’allerta meteo a cui accennavamo all’inizio di questo articolo che – secondo le osservazioni della Protezione Civile che potete recuperare cliccando su queste parole – interesserà sette regioni, tra Centro e Sud: fortunatamente (poi vedremo anche i dettagli del bollettino) sarà in ogni caso di colore giallo, pari al rischio definito “ordinario”.

In particolare, la Calabria sarà interessata da un’allerta meteo gialla per i possibili rischi idraulici, idrogeologici (peraltro assieme ad alcune aree dell’Abruzzo) e temporaleschi; mentre questi ultimi sono estesi anche all’Abruzzo, alla Basilicata, al Lazio, alle Marche, al Molise e all’Umbria: l’ipotesi è che nel corso delle prossime ore si potrebbero sviluppare violenti temporali e – in alcuni casi – anche delle grandinate, soprattutto nelle ore più calde della giornata.