La Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo oggi – venerdì 18 aprile 2025 – che interessa in particolare le regioni del Nord Italia: siamo di fronte a un’allerta rossa per rischio idraulico nella pianura piacentino-parmense (Emilia Romagna) e nella bassa pianura occidentale lombarda: due zone vulnerabili, dove il sistema idrografico è messo alla prova da giorni di piogge continue e persistenti.

Secondo l’allerta meteo oggi, in queste zone i corsi d’acqua secondari e principali sono vicini ai livelli di soglia, e il terreno, già saturo, non riesce più ad assorbire. Suggeriamo a chi vive o si trova in queste aree di evitare spostamenti non necessari, seguire costantemente le informazioni dei siti istituzionali e non sostare nei pressi di fiumi, fossi o zone soggette a esondazioni.

L’allerta meteo oggi arancione – che segnala una criticità moderata – interessa invece altre zone della Lombardia, come la bassa pianura centro-occidentale per rischio idraulico e i settori dei laghi e Prealpi Varesine per rischio idrogeologico.

In questi contesti, aumenta la possibilità di smottamenti e frane in aree collinari e montane, così come quella di allagamenti nei centri urbani, in particolare nei sottopassi e nelle vie a scorrimento lento.

Allerta meteo oggi: criticità anche al Centro e Sud Italia, attenzione ai temporali improvvisi

Oltre alle zone più colpite, l’allerta meteo oggi tocca anche molte altre regioni, con criticità gialle (ordinarie) che coinvolgono ampie zone dell’Emilia Romagna, della Lombardia, del Piemonte, del Veneto, della Liguria e della Toscana.

L’allerta meteo oggi parla di rischio idraulico e idrogeologico in territori di pianura, collina e montagna: da Bologna a Modena, passando per le Prealpi lombarde, le colline torinesi, i bacini liguri e la costa toscana.

Anche il Sud Italia è coinvolto dall’allerta meteo oggi, in particolare la Campania, dove permane un’allerta gialla per temporali localizzati: le zone interessate vanno dal basso Cilento alla costiera amalfitana, fino alle aree vesuviane e alla città di Napoli.

Raccomandiamo di prestare la massima attenzione a fenomeni intensi e improvvisi, come nubifragi o grandinate, che potrebbero compromettere la circolazione e la sicurezza nei quartieri urbani e nei collegamenti costieri; tenersi lontani da corsi d’acqua, evitare i sottopassi durante le piogge forti e proteggere gli oggetti mobili sui balconi. Nel frattempo, l’evoluzione metereologica resta sotto costante monitoraggio.