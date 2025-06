Allerta meteo oggi, mercoledì 18 giugno: piogge e temporali sul Sud e le Isole, attenzione ad aree interne e coste. Consigli e precauzioni utili

L’allerta meteo oggi – mercoledì 18 maggio – coinvolge buona parte del Sud Italia e delle isole maggiori, con una serie di segnalazioni di ordinaria criticità – la cosiddetta allerta gialla – che interessano in particolare Calabria, Sicilia, Basilicata, Campania e parte del Lazio, del Molise e della Puglia; il rischio comunicato riguarda sia i temporali intensi che potrebbero colpire a macchia di leopardo, sia la possibilità di allagamenti, smottamenti e difficoltà nella viabilità, soprattutto nelle zone interne o collinari più esposte.

Allerta meteo oggi, 17 giugno 2025/ Gialla per temporali e rischio idrogeologico in otto regioni

In Calabria, le aree sotto osservazione includono sia il versante jonico settentrionale che quello tirrenico centro-settentrionale, dove piogge abbondanti in brevi lassi di tempo potrebbero provocare disagi da considerare; lo stesso vale per alcune zone della Sicilia orientale e nord-occidentale, comprese le isole minori come le Eolie, Pantelleria e le Egadi, che non sono nuove a questo tipo di fenomeni soprattutto in questo periodo dell’anno, quando il contrasto tra aria calda e perturbazioni più fredde può provocare fenomeni improvvisi e intensi.

Allerta meteo oggi, 16 giugno 2025/ Gialla per rischio temporali e piogge intese al Centro-Nord

Noi suggeriamo di evitare spostamenti non necessari nelle ore centrali della giornata di allerta meteo oggi e nelle zone più esposte come sottopassi, strade di campagna o tratti a rischio esondazione; lo sappiamo, spesso si tende a sottovalutare una “semplice” allerta gialla, ma basta un tombino intasato o un tratto collinare instabile per trovarsi di fronte a una situazione critica in pochi minuti. Le zone del basso Cilento, dell’Alta Irpinia e della piana campana risultano anch’esse interessate da questa instabilità: non è un caso, considerando che sono aree già caratterizzate da una certa fragilità idrogeologica, e per questo meritano un’attenzione in più.

Allerta meteo oggi, 15 giugno 2025/ Temporali in Abruzzo e Bolzano, caldo estremo in 11 città

Anche la Basilicata si trova coinvolta, in particolare con le aree Basi-A2 e Basi-D, dove la situazione sarà monitorata nel corso della giornata, ricordiamo che l’allerta meteo oggi è anche questo: un invito alla cautela, al buon senso, e alla consapevolezza che i fenomeni meteorologici estremi non riguardano solo le grandi emergenze ma anche ciò che avviene, spesso in silenzio, nei piccoli centri e nelle strade che percorriamo ogni giorno.

Allerta meteo oggi: consigli utili e zone coinvolte, dalla Sardegna alla Puglia

Parlando di allerta meteo oggi non possiamo non soffermarci anche sulle regioni che, pur non essendo colpite da piogge torrenziali, si trovano comunque sotto vigilanza per via della possibilità di temporali improvvisi, che spesso si abbattono senza preavviso creando disagi alla circolazione e ai cittadini; in Sardegna, ad esempio, è il Campidano a risultare sorvegliato speciale, così come l’Iglesiente, due aree pianeggianti dove la pioggia può ristagnare facilmente.

Situazione di allerta meteo oggi simile in Puglia – in particolare nel Subappennino Dauno e nelle aree del basso Fortore – dove anche le campagne e le strade secondarie possono diventare scivolose o impraticabili, mentre sul Gargano e nelle Tremiti il rischio riguarda soprattutto la sicurezza delle attività balneari e turistiche, sempre più numerose in questi giorni di metà giugno.

Non è da meno il Molise, dove l’allerta meteo oggi tocca il Frentano, il Matese e l’Alto Volturno: zone montuose, spesso isolate, dove anche una frana o una caduta di massi può mettere in difficoltà interi paesi, ecco perché è fondamentale seguire con attenzione gli avvisi e segnalare eventuali situazioni di pericolo.

In tutto questo, quello che suggeriamo è di non ignorare l’allerta meteo oggi solo perché “non sembra così grave”: basta poco per passare da una giornata normale a una situazione di emergenza e, in questi casi, l’informazione è la prima forma di prevenzione come sapere dove può colpire un temporale, evitare i punti a rischio, lasciare spazio ai soccorsi quando serve. L’allerta meteo oggi riguarda tutti: non solo chi vive nelle zone rosse o gialle, ma anche chi si muove, lavora, o semplicemente guarda fuori dalla finestra chiedendosi se sia davvero il caso di uscire oppure no.