Una nuova allerta meteo oggi – domenica 18 maggio 2025 – è stata diffusa dalla Protezione Civile per alcune aree del Centro-Sud, dove si prevedono condizioni di instabilità atmosferica: si tratta di un’allerta gialla per rischio temporali che riguarda in particolare il Gargano e le Isole Tremiti in Puglia e alcune zone interne dell’Umbria, come il Nera-Corno, il bacino del Chiascio-Topino e l’Alto Tevere, aree spesso esposte a fenomeni improvvisi che in primavera si intensificano soprattutto nelle ore centrali della giornata, anche con grandine o raffiche di vento brevi ma intense.

In presenza dell’allerta meteo oggi, suggeriamo di evitare gli spostamenti non necessari nelle ore più critiche, soprattutto se si prevede di attraversare strade secondarie o percorsi collinari e nelle zone dell’Appennino umbro e lungo le coste pugliesi, non sono rari piccoli smottamenti, caduta di rami o allagamenti nei sottopassi; i temporali attesi non saranno particolarmente estesi, ma potranno essere improvvisi e, per questo, è utile mantenersi informati tramite fonti ufficiali, seguire gli aggiornamenti regionali e – se si è all’aperto – trovare un riparo sicuro evitando zone alberate, corsi d’acqua o aree particolarmente esposte al vento.

Raccomandiamo inoltre, ai residenti nei territori indicati nell’allerta meteo oggi, di mettere al sicuro oggetti nei balconi, controllare le grondaie e limitare gli spostamenti in motorino o bicicletta, mezzi particolarmente esposti al rischio durante i fenomeni più intensi.

Allerta meteo oggi: consigli e zone coinvolte

Nel dettaglio, l’allerta meteo oggi interessa due fasce ben precise del territorio nazionale: da un lato il versante adriatico della Puglia settentrionale (con particolare riferimento all’area montuosa del Gargano e all’arcipelago delle Tremiti) dall’altro, le zone interne dell’Umbria, colpite da fenomeni simili in cui piccole ma intense perturbazioni potrebbero verificarsi a valle, trovando le condizioni ideali per la formazione di temporali isolati ma potenzialmente forti.

Per chi si trova in queste aree – anche se l’allerta è classificata come “ordinaria criticità” – il nostro consiglio è di trattarla con attenzione: allerta meteo oggi non significa solo “pioggia”, ma possibili disagi alla viabilità, rischi per le attività all’aperto e criticità per eventi pubblici o sportivi in programma.

È necessaria la responsabilità di ciascuno: ridurre gli spostamenti, evitare di sostare in auto nei pressi di fiumi o fossi, non utilizzare ascensori se si vive in zone a rischio allagamento, in quanto, l’allerta meteo oggi si inserisce in uno scenario più ampio di instabilità che, nei prossimi giorni, potrebbe estendersi ad altre regioni centrali ed è quindi importante mantenere alta l’attenzione anche oltre la giornata di oggi, in particolare se si prevedono viaggi o escursioni all’aperto.