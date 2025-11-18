Allerta meteo oggi 18 novembre 2025: la Protezione Civile ha deciso di diramare l'allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, ecco cosa aspettarci

Dopo l’allerta meteo di ieri, la Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso anche per la giornata odierna, martedì 18 novembre 2025. Ma vediamo nel dettaglio quali regioni saranno interessate e cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore, a cominciare dal Friuli Venezia Giulia. Il Nord-Est è stato colpito in maniera importante ieri dalla perturbazione che ha interessato il Centro-Nord, con allagamenti nella zona di Gorizia che hanno causato lo sfollamento di centinaia di persone. Si è inoltre verificata una frana che ha travolto tre case, e due persone risultano essere disperse.

Allerta meteo arancione oggi, 17 novembre 2025/ Ancora criticità in Friuli: a rischio Udine e Gorizia

Il peggio sembrerebbe però non essere ancora passato, visto che la Protezione Civile ha prorogato l’allerta meteo arancione e gialla per il Friuli Venezia Giulia anche per la giornata di oggi, fino alle ore 12:00, salvo ulteriore proroga. Il giallo riguarderà i temporali, che potrebbero interessare soprattutto le montagne del Friuli, mentre l’arancione riguarderà principalmente la zona dell’Isontino e la Bassa, che proprio ieri sono state interessate dalle inondazioni di cui sopra. Oggi non dovrebbero comunque attendersi ulteriori piogge, date in esaurimento nel corso della notte passata, a causa di un’aria che sarà sicuramente più secca e meno umida, ma nel contempo più fredda.

Allerta meteo arancione oggi, 16 novembre 2025/ Ancora maltempo in Liguria e occhi puntati sull'emiliano

ALLERTA METEO IN TOSCANA E CAMPANIA

Allerta meteo oggi, 18 novembre 2025, anche in Toscana, per cui è stato emesso un doppio avviso di criticità ordinaria, quindi allerta gialla, per temporali e rischio idrogeologico. Si tratta di un’allerta meteo che toccherà comunque solo minimamente la giornata odierna, tenendo conto che è stata promulgata fino alle ore 6:00 di oggi. Per quanto riguarda le previsioni meteo, sono attese oggi delle piogge nella zona nord della regione, soprattutto a Pisa, ma anche a Massa, Pistoia, Lucca e Prato, e non sono da escludere temporali anche forti.

Anche la Campania sarà una delle regioni raggiunte oggi dall’allerta meteo. Fino alle ore 23:59 di questo martedì 18 novembre 2025, si è deciso di emanare un avviso di allerta gialla per temporali; di conseguenza, per tutto il giorno sulla regione potrebbero verificarsi delle piogge, anche a carattere temporalesco. Allerta meteo sempre in Campania anche per rischio idrogeologico, con il rischio quindi di possibili allagamenti, ma da tali previsioni dovrebbe essere esclusa la zona del Sannio, l’Alta Irpinia e il Tanagro. Alla luce di questa allerta meteo, la città di Napoli ha deciso di tenere aperte le scuole, ma saranno chiusi tutti i parchi cittadini, così come le spiagge e il pontile di Bagnoli.



Allerta meteo oggi, 15 novembre 2025/ Occhi puntati sulla Liguria: allegamenti tra Genova e Imperia

ALLERTA METEO IN EMILIA ROMAGNA E LE PREVISIONI

Infine, allerta meteo di colore giallo per l’Emilia-Romagna, un’altra delle regioni interessate ieri dalla pioggia. Oggi il tempo dovrebbe ulteriormente peggiorare; di conseguenza, la Protezione Civile ha diramato un’allerta idraulica di colore giallo per il rischio che i fiumi possano andare in piena a causa dell’importante quantità di acqua caduta in queste ore. Potrebbero verificarsi delle esondazioni, ma anche delle frane, due situazioni purtroppo tipiche delle ondate di maltempo.

Da segnalare che i venti saranno di burrasca moderata, anche se non sono da escludere delle raffiche più forti soprattutto sulle coste, le zone ovviamente più esposte alle intemperie: si raccomanda quindi molta prudenza. Al di là delle regioni appena elencate, nella giornata di oggi potrebbero verificarsi delle piogge sulle regioni adriatiche, ma anche in Sicilia e nel Lazio, senza escludere anche dei temporali in Puglia. Sul resto della Penisola il cielo sarà sereno o nuvoloso, ma senza particolari fenomeni, mentre le temperature sono date in calo.