Sabato 19 aprile 2025, il nord Italia si trova ad affrontare un’allerta meteo oggi di elevata criticità, con focus sulle regioni di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto: la Protezione Civile ha dichiarato allerta rossa per rischio idraulico nelle aree pianeggianti della Pianura piacentino-parmense (Emilia) e della Bassa pianura centro-occidentale lombarda, dove i fiumi hanno già superato i livelli di guardia.

L’allerta meteo oggi di colore arancione coinvolge la Pianura reggiana di Po (Emilia), la Bassa pianura orientale lombarda e i settori del Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone in Veneto, zone storicamente vulnerabili alle esondazioni.

L’ondata di maltempo degli ultimi giorni, caratterizzata da piogge intense e temporali persistenti, ha saturato i terreni e aumentato la portata dei corsi d’acqua, rendendo critica la situazione.

Con l’allerta meteo oggi in corso, suggeriamo di evitare assolutamente le aree fluviali, i sottopassi e le strade campestri, soprattutto nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia; chi risiede in queste zone dovrebbe monitorare i canali ufficiali e prepararsi a eventuali evacuazioni.

Allerta meteo oggi: allerta gialla in 4 regioni per rischio idrogeologico

Per le zone di colore giallo dell’allerta meteo oggi – che includono la Pianura modenese, bolognese e ferrarese in Emilia, i laghi e le Prealpi Varesine in Lombardia, e parte del Veneto dove il rischio idraulico rimane moderato, ma non trascurabile.

In Valle d’Aosta, l’allerta gialla per rischio idrogeologico interessa la Bassa Valle e le valli laterali, dove i torrenti potrebbero trasportare detriti a valle; consigliamo di verificare la stabilità di pendii e terreni vicini alle abitazioni e di limitare gli spostamenti non necessari.

Secondo l’allerta meteo oggi, le previsioni indicano una parziale attenuazione dei fenomeni al nord-ovest nel pomeriggio, ma nuovi temporali sono attesi su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria dalla sera.

Al centro e al sud, il miglioramento sarà più marcato, con cieli in schiarita, ma l’allerta meteo oggi resta prioritaria per il nord: invitiamo a non sottovalutare gli avvisi, a proteggere gli ambienti seminterrati e a seguire gli aggiornamenti via app o radio locale.