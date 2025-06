Allerta meteo oggi 19 giugno 2025: temporali, rischio idraulico e idrogeologico su Basilicata, Calabria, Sicilia e Abruzzo

L’allerta meteo oggi, giovedì 19 giugno 2025, coinvolge ampie aree del Sud Italia con condizioni instabili e rischio di piogge intense, temporali improvvisi e possibili smottamenti legati a un terreno già reso fragile dalle recenti piogge, e nonostante si tratti di un’allerta gialla – quindi una criticità ordinaria – è proprio in queste situazioni che spesso si abbassa la guardia pensando che non ci sia nulla di cui preoccuparsi, quando invece anche un temporale breve può provocare disagi.

In Calabria, l’attenzione è puntata sui versanti Tirrenico centro-meridionale e Jonico meridionale, aree dove il rischio di frane e allagamenti è concreto anche in caso di precipitazioni non estreme, mentre in Sicilia la mappa del maltempo si allarga ancora, includendo i principali versanti costieri – sia ionico che tirrenico, oltre alle isole Eolie, le Egadi, Ustica, Pantelleria e le Pelagie, senza escludere l’area del fiume Simeto, che ha già mostrato criticità in condizioni del genere, e se ci spostiamo in Abruzzo, l’area più esposta resta la Marsica, dove i temporali attesi nelle ore centrali potrebbero essere brevi ma intensi, con effetti anche sulla viabilità.

Noi suggeriamo, prima di tutto, di evitare spostamenti non necessari nelle zone segnalate dall’allerta meteo oggi soprattutto nel pomeriggio quando le precipitazioni potrebbero essere più intense, è utile controllare le condizioni in tempo reale attraverso canali ufficiali, restare lontani da sottopassi, corsi d’acqua e strade che potrebbero avere problemi di deflusso, e – può sembrare banale – ma verificare che tombini e scoli siano liberi da fogliame o rifiuti può essere essenziale nel ridurre i disagi.

Allerta meteo oggi: perché serve attenzione anche con una semplice allerta gialla

L’allerta meteo oggi non è un messaggio da ignorare solo perché manca il pericolo estremo di un codice rosso, in molti casi sono proprio queste allerte intermedie a generare i danni peggiori perché si tende a considerarle gestibili, quando invece basta un acquazzone a metà pomeriggio per mandare in tilt una zona urbana o costiera, e chi vive in Sicilia – soprattutto nei versanti più esposti – lo sa bene, perché lo ha già visto succedere più volte negli ultimi anni. In Basilicata invece, invitiamo alla prudenza tutti coloro che vivono o si trovano nei pressi delle zone Basi-A1 e Basi-B durante la giornata di allerta meteo oggi.

In Calabria il discorso non cambia circa l’allerta meteo oggi, i corsi d’acqua che scorrono attraverso le zone urbane e agricole sono spesso poco controllabili quando le piogge aumentano rapidamente, e proprio per questo noi consigliamo – senza allarmismi – di evitare di attraversare ponti bassi, sottopassi perché anche se all’apparenza percorribili, possono allagarsi all’improvviso durante l’allerta meteo oggi; anche nelle città conviene muoversi con cautela, perché nei casi più complessi potrebbero saltare tombini o bloccarsi interi tratti stradali.

L’allerta meteo oggi, in definitiva, riguarda fenomeni non eccezionali ma sufficienti a causare disagi se non affrontati con consapevolezza, e in un periodo in cui l’instabilità atmosferica è sempre più frequente, vale la pena adottare qualche accorgimento in più, affidarsi alle comunicazioni ufficiali e fare attenzione anche ai segnali più piccoli, perché in queste giornate il margine tra normalità e emergenza è spesso molto sottile.