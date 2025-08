Allerta meteo oggi, 2 agosto 2025: giornata di maltempo al nord con la Lombardia e altre 6 regioni che vivranno dei forti temporali

Sarà una nuova giornata di allerta meteo quella di oggi, 2 agosto 2025, e ancora una volta le regioni più colpite saranno quelle del nord Italia. Così come accaduto ieri, anche in questo sabato, primo weekend del mese, non mancheranno pioggia e temporali anche violenti, in particolare sulla Lombardia, ma anche altre regioni del settentrione, come il Veneto, il Piemonte e molte altre ancora. La Protezione Civile, a riguardo, ha diramato un’allerta meteo di colore giallo per temporali su Emilia Romagna, quindi Friuli Venezia Giulia, Liguria, poi Lombardia, Piemonte, Toscana e infine Veneto.

Segnalata anche allerta meteo, sempre di colore giallo, per rischio idrogeologico ancora una volta su Lombardia ma anche Friuli Venezia Giulia e Toscana. Nella notte appena passata, nelle province di Milano, Monza e Como, si è verificato un forte temporale che è proseguito anche nelle prime ore di oggi, portando molta pioggia, accompagnata anche da grandine, con le temperature che sono scese al di sotto dei valori medi di questo periodo. Si sono infatti toccate punte minime di 15 gradi, non proprio usuali ad agosto, con le massime che invece non sono riuscite a volte a superare i 25 gradi.

Un mese di agosto iniziato quindi male, soprattutto per i molti milioni di italiani che proprio in queste ore sono sulle strade per quello che è considerato il bollino nero dell’estate, visti i moltissimi automobilisti che raggiungeranno le varie località di villeggiatura sull’Adriatico, ma anche in Liguria, Toscana, Veneto, Puglia e via discorrendo.

ALLERTA METEO, LE PREVISIONI DELLE PROSSIME ORE

Dopo una mattinata di venerdì con forti piogge e un pomeriggio che invece ha visto delle ampie schiarite, nella serata di ieri si sono riaffacciate le nubi sulle regioni del nord, e nel corso della notte da poco passata il maltempo si è intensificato, portando a delle condizioni molto instabili su molte regioni del nostro Paese, come ad esempio il Triveneto, ma anche l’Emilia Romagna e la Liguria, dove pioverà e dove la pioggia sarà accompagnata da vento e grandine.

Nel pomeriggio di oggi il peggioramento si estenderà anche alle Alpi, abbracciando poi le regioni del centro come la Toscana, le Marche e l’Umbria. Un’Italia che sarà letteralmente spaccata in due visto che le regioni del centrosud saranno al riparo da tale situazione di maltempo, grazie alla presenza dell’anticiclone che garantirà una certa stabilità, favorendo quindi una giornata asciutta e con il sole. Per quanto riguarda la giornata di domani, domenica 3 agosto, il maltempo interesserà in particolare le regioni del centro, soprattutto nelle marche, ma anche in Abruzzo, Molise, e Umbria, con tempo molto instabile e ancora una volta piogge a carattere temporalesco.



ALLERTA METEO, COSA SUCCEDERA’ NEI PROSSIMI GIORNI: TORNA IL CALDO?

Al Nord e al Sud, invece, non sono previsti eventi significativi, di conseguenza dovrebbe registrarsi una domenica tutto sommato tranquilla. Ma cosa succederà nei prossimi giorni? E’ quello che si stanno domandando coloro che si recheranno al mare in particolare dal 9/10 agosto in avanti, quando si vivranno le due settimane più “calde” dell’estate, e a riguardo potrebbero giungere belle notizie visto che sembra che sulla nostra penisola possa fare ritorno con prepotenza l’anticiclone, portando quindi caldo africano e temperature ben superiori alla media, con punte anche di 35-36 gradi.

Un caldo che potrebbe perdurare per un paio di settimane, indicativamente dall’8 agosto, accompagnando quindi i vacanzieri fino alla fine del mese. Ovviamente saranno un po’ meno felici quelli che resteranno in città, ma in ogni caso bisognerà attendere i prossimi giorni per capire l’attendibilità di queste previsioni. La cosa certa è che quella di oggi sarà una giornata di allerta meteo al nord di conseguenza se avete programmato una gita fuori porta all’aria aperta, vi conviene rimandare il tutto a domani.