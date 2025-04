Quali saranno le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 2 aprile 2025? Ancora una volta la Protezione Civile ha segnalato allerta meteo in alcune regioni ma la situazione è in netto miglioramento rispetto agli scorsi giorni, in attesa di capire cosa accadrà poi, visto che si parla già di un possibile ritorno dell’inverno, o comunque di temperature in forte calo dal weekend. Partiamo comunque dalle prossime ore, a cominciare dagli avvisi di allerta meteo che vi anticipiamo che saranno tutti di colore giallo, quindi per una criticità ordinata.

Allerta meteo oggi, 1 aprile 2025/ Arancione su Sicilia e Abruzzo, ecco le previsioni

Nessuna regione è sotto la lente di ingrandimento con allerta meteo arancione e rossa, di conseguenza ciò non comporterà la chiusura di scuole, ma anche uffici pubblici e spazi comunali all’aperto per il rischio di previsioni anche intense. La seconda cosa da sapere è che ancora una volta l’allerta meteo riguarderà le regioni del centro e del sud, quindi per un nord che continuerà a vivere una fase tutto sommato di stabilità.

Allerta meteo oggi, 31 marzo 2025/ 6 regioni interessate: dalla Calabria all'Emilia Romagna

ALLERTA METEO, LA SITUAZIONE DELLE PROSSIME ORE

L’allerta meteo per il rischio idraulico interesserà solo due regioni, leggasi Calabria e Basilicata, mentre quella per rischio temporali interesserà, oltre alle due più volte sopracitate anche la Puglia. Infine l’ultima allerta, quella riguardante la possibilità che si verifichino frani e inondazioni, che continuerà ad interessare le due suddette con l’aggiunta di Abruzzo e Puglia. Le due regioni più attenzionate saranno quindi Basilicata e Calabria, che saranno raggiunte da tutti e tre gli avvisi di ordinaria criticità, ma non sono previsti particolari eventi avversi.

Allerta meteo oggi, 29 marzo 2025/ 4 regioni interessate: dall'Emilia Romagna alla Sicilia

In ogni caso andiamo a vedere quale sarà il clima di questo terzo giorno del mese di aprile, con la possibilità di pioggia mista a neve dai 1.000 metri in su sulle Alpi, con residui anche nel pomeriggio ma con una quota dai 1.300 metri e solo nelle regioni di nord ovest. Resto del settentrione senza particolari eventi con schiarite e annuvolamenti, e anche in serata e in nottata non si verificherà nulla di avverso, con le temperature che saranno in crescita sia nei valori massimi che in quelli minimi.

ALLERTA METEO, QUALE CLIMA AL CENTRO E AL SUD?

Per quanto riguarda le regioni del centro, pioverà in Abruzzo, mentre la neve cadrà sugli Appennini dai 1.600 metri. Pioggia, anche a carattere di acquazzoni, nell’entroterra, con la quota neve che crescerà, poi in serata migliora ovunque con tempo asciutto e ampie schiarite. Anche in questo caso le temperature sono in rialzo. Infine le previsioni meteo per le regioni del sud, dove al mattino sono attesi temporali su Puglia, soprattutto nella zona settentrionale, quindi Campania e Molise.

Al pomeriggio proseguiranno questi rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione sulla Sicilia, per poi via via attenuarsi con l’arrivo della sera e della notte, dove non pioverà in nessuna regione, e le nuvole lasceranno spazio a delle ampie schiarite. Così come per il nord e per il centro, la colonnina di mercurio segnerà ovunque un graduale rialzo.