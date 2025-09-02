Sarà un'allerta meteo di colore arancione quella emessa per oggi, 2 settembre 2025, su Lombardia e Veneto: ecco tutti i dettagli di quanto accadrà

Anche quest’oggi, 2 settembre 2025, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo per diverse regioni a causa di questo periodo di instabilità che sta persistendo ormai da diversi giorni sulle regioni del centro nord, alternato a pochi giorni di clima sereno e bel tempo.

Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio cosa accadrà nelle prossime ore, a cominciare dall’allerta meteo arancione per il Veneto e la Lombardia: nel primo caso è stata emessa per il rischio di temporali, mentre nel secondo per il rischio idrogeologico. Allerta meteo gialla, quindi un grado di rischio più moderato, sempre per altre zone della Lombardia per rischio idraulico ma anche per temporali.

Sempre per temporali è stata diramata per le regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto. Infine si segnala allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto. Un mese di autunno che è quindi iniziato nel peggiore dei modi, e che sembra aver già fatto dimenticare l’estate.

ALLERTA METEO OGGI 2 SETTEMBRE 2025, AL NORD CLIMA AUTUNNALE

Del resto, come ci ricordano gli esperti, dal primo settembre inizia l’autunno meteorologico (per il calendario il 21 del mese) di conseguenza non c’è da stupirsi di questa tendenza negativa. Vero è che l’estate 2025 per le regioni del nord è stata piuttosto anomala, con un grandissimo caldo a giugno, un luglio particolarmente piovoso e freddo, e quindi una prima metà di agosto calda, poi di nuovo temporali e temperature al di sotto delle attese.

Settembre non ha fino ad ora portato a quel colpo di coda estivo che spesso e volentieri si verifica, anzi, il clima è già piuttosto autunnale, come dimostrato dai forti temporali di stamane in Lombardia, ma anche in altre regioni come quelle del nord est, così come sulle zone del mar Tirreno e le zone interne del centro sud.



ALLERTA METEO OGGI 2 SETTEMBRE 2025, AL NORD TEMPERATURE “FREDDE”

Temporali e piogge accompagnate da un calo termico, con le colonnine di mercurio che a volte non supereranno i 20 gradi, registrando un calo sensibile da domani anche al sud. In ogni caso la situazione dovrebbe migliorare dalla giornata di domani, con le temperature che potrebbero tornare nei valori della media, grazie ad un ritorno dell’alta pressione subtropicale che porterà ad una maggiore stabilità.

Estate non ancora finita quindi, ma sembrerebbe solamente per le regioni del centro sud, dove potrebbe fare ancora caldo e dove quindi chi ha scelto di recarsi in villeggiatura a settembre non rimarrà deluso. Il tempo dovrebbe iniziare a migliorare al nord già nella serata di oggi, con ampie schiarite previste su Lombardia, Liguria, Veneto, mentre al centro sud sarà ancora estate interrotta come detto sopra brevemente domani, prima di lasciare spazio ad altre giornate di bel tempo.