L’allerta meteo oggi – domenica 20 aprile 2025 – diramata dalla Protezione Civile, colpisce con maggiore severità l’Emilia-Romagna e la Lombardia, dove è attiva l’allerta rossa per rischio idraulico: nello specifico, le zone più esposte sono la pianura reggiana del Po, l’area piacentino-parmense e le basse pianure lombarde centro-occidentali e orientali.

Allerta meteo oggi, 19 aprile 2025/ Rosse Emilia e Lombardia, arancione in tre regioni, gialla in quattro

Il fiume Po, già in piena, ha raggiunto ieri 8,16 metri a Piacenza (il livello più alto degli ultimi sei anni) e l’allerta meteo oggi prevede un ulteriore superamento della soglia rossa a Casalmaggiore, Boretto e Borgoforte nelle prossime ore.

Trenta residenti delle zone golenali sono stati evacuati per precauzione, mentre il Centro operativo regionale di Bologna e l’Agenzia interregionale per il Po (Aipo) monitorano costantemente l’evoluzione.

Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2025/ Da Nord a Sud il bollettino tra sole e pioggia

I temporali – attesi nel pomeriggio – potrebbero aggravare la situazione, sebbene si preveda un parziale miglioramento dalla serata; in Lombardia, oltre al Po, restano sotto osservazione il Seveso e il Lambro, dove l’allerta meteo oggi impone di evitare sottopassi, aree vicino agli argini e la sosta sotto alberi o strutture temporanee.

Data l’allerta meteo oggi, consigliamo ai cittadini delle aree a rischio di limitare gli spostamenti, seguire gli avvisi ufficiali e prepararsi a eventuali evacuazioni; inoltre, chi risiede in prossimità dei corsi d’acqua è invitato a tenere pronti oggetti d’emergenza e documenti essenziali.

Allerta meteo oggi, 18 aprile 2025/ Rossa in Emilia Romagna e Lombardia: rischio idraulico e idrogeologico

Allerta meteo oggi: le regioni di livello giallo e arancione

Oltre alle zone rosse, l’allerta meteo oggi interessa con criticità moderata (arancione) e ordinaria (gialla) altre regioni del Nord e Centro Italia: in Emilia-Romagna, l’allerta arancione riguarda la costa e la pianura ferrarese, dove rovesci e temporali potrebbero causare criticità idrauliche.

In Veneto, è attiva un’allerta arancione per il Po e gialla per il sistema Fratta-Gorzone e il nodo idraulico di Padova, con piogge intense concentrate soprattutto in serata; in Lombardia, Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta vige invece l’allerta gialla per rischio idrogeologico, legata a frane e smottamenti in aree collinari e montane.

Tra le zone più esposte nell’allerta meteo oggi ci sono le Prealpi Varesine, le Orobie bergamasche, la pianura torinese, la Lunigiana e la bassa Valle d’Aosta; il suggerimento è quello di evitare escursioni in prossimità di versanti instabili, verificare la sicurezza di strade secondarie e segnalare eventuali cedimenti. Anche nelle città, è consigliabile prestare attenzione a cantieri, alberature e canali di deflusso.



L’allerta meteo oggi richiede prudenza: consultate i bollettini regionali, limitate le attività all’aperto durante i picchi di maltempo e non sottovalutate anche le criticità minori. La Protezione Civile rimane operativa per gestire emergenze e garantire supporto ai residenti.