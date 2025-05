L’allerta meteo oggi – martedì 20 maggio 2025 – interessa una vasta area del Centro-Nord Italia, con criticità ordinaria di colore giallo per temporali e rischio idrogeologico in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana, Umbria e Piemonte: le piogge, accompagnate da rovesci intensi e possibili grandinate, potrebbero causare esondazioni, frane o allagamenti, specialmente nelle zone collinari e pianeggianti più esposte.

In Emilia Romagna, le aree più coinvolte dall’allerta meteo oggi sono la montagna emiliana centrale, la Pianura reggiana e modenese, oltre alle colline piacentino-parmensi, mentre in Liguria i bacini padani e marittimi di Levante e Ponente richiedono attenzione per il rapido accumulo di acqua, in Lombardia, invece, la fascia pianeggiante centro-occidentale e l’Appennino pavese sono sotto osservazione nell’allerta meteo oggi, così come in Toscana e Umbria, dove valli come la Valdichiana, il Valdarno Inferiore, il Serchio-Garfagnana e il Trasimeno potrebbero registrare picchi di pioggia superiori ai 40 mm in poche ore, aumentando i rischi idraulici e franosi.

Data l’allerta meteo oggi, suggeriamo di limitare gli spostamenti non necessari nelle ore di maggiore intensità delle precipitazioni, previste tra il pomeriggio e la sera, evitando soprattutto i sottopassi e le strade vicino ai corsi d’acqua, dove il deflusso potrebbe diventare pericoloso in brevissimo tempo; è consigliabile verificare la stabilità di alberi o strutture esterne, proteggere gli oggetti sensibili al vento e mantenere liberi i tombini, per chi si trova in zone rurali o agricole, invece, come la Pianura piacentino-parmense o i bacini liguri, è utile monitorare i canali di scolo e allontanarsi dalle sponde dei torrenti.

Allerta meteo oggi: monitoraggio costante e precauzioni per le prossime ore

Mentre l’allerta meteo oggi rimane attiva fino alle prime ore di mercoledì 21 maggio, le autorità raccomandano di seguire gli aggiornamenti tramite i canali ufficiali, come i siti della Protezione Civile regionale e le app dedicate, dove vengono segnalate in tempo reale le possibili criticità: in Piemonte, le valli Tanaro, Varaita e Stura sono vulnerabili al rischio idrogeologico, con possibili smottamenti lungo i versanti più ripidi e instabili, in Toscana, invece, l’Etruria e la Versilia potrebbero subire mareggiate a causa del vento forte associato ai temporali.

Anche le città non sono escluse dall’allerta meteo oggi (a Firenze, Bologna e Genova, i quartieri periferici potrebbero affrontare allagamenti temporanei); suggeriamo quindi di prestare attenzione ai segnali ambientali, come l’improvviso aumento dei corsi d’acqua o l’accumulo di detriti lungo le strade, chi viaggia in autostrada dovrebbe moderare la velocità, mantenere una distanza di sicurezza maggiore e evitare soste vicino boschi o argini, soprattutto nelle aree collinari o montuose dove la visibilità può ridursi all’improvviso.

E’ inoltre utile verificare che i dispositivi di emergenza – come torce e batterie – siano funzionanti, e concordare un piano di sicurezza in caso di blackout; ricordiamo che l’allerta meteo oggi di colore giallo, anche di livello ordinario, richiede comunque prudenza, in quanto fenomeni apparentemente moderati possono avere impatti importanti, specialmente nell’Appennino o nelle valli alpine.