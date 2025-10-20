È gialla in Emilia-Romagna l'allerta meteo diramata oggi, 20 ottobre, dalla Protezione Civile: le previsioni delle prossime ore

Dopo un’estate piuttosto tranquilla e una terza settimana di ottobre che ha visto aumentare lievemente le temperature, è arrivato il momento di addentrarci nell’autunno climatico con la giornata di oggi – lunedì 20 ottobre 2025 – in cui è stata diramata una nuova allerta meteo da parte della Protezione Civile che peggiorerà rapidamente a causa del passaggio di una violenta perturbazione atlantica che nel corso della settimana colpirà progressivamente tutto il territorio con l’ipotesi che l’allerta meteo verrà progressivamente estesa già nel pomeriggio.

Partendo dall’attuale bollettino sull’allerta meteo diramato dalla Protezione Civile, secondo le osservazioni fatte nel pomeriggio di ieri le criticità saranno – per ora – di tipo esclusivamente “ordinario”, associate al colore giallo: in particolare, la protagonista del bollettino è l’Emilia-Romagna che attende criticità di tipo temporalesco e idrogeologico concentrate tra le montagne e le colline centrali e quelle piacentine-parmensi; mentre il resto del territorio è – fortunatamente – di colore verde, ovvero senza alcuna allerta meteo diramata.

Dall’allerta meteo alle previsioni: ecco cosa ci attende oggi e nei prossimi giorni

Come dicevamo prima, è facile immaginare che nel corso delle prossime ore l’allerta meteo verrà ulteriormente estesa dalla Protezione Civile toccando – potenzialmente – buona parte dell’area Nordoccidentale del paese: l’aggiornamento è tendenzialmente previsto per le ore 15:00 e se non voleste perdervi alcuno sviluppo in modo da restare aggiornati sui rischi che potreste correre, potete rivolgervi direttamente al sito ufficiale dell’allerta meteo della Protezione Civile.

La ragione per cui ipotizziamo che l’allerta meteo nel pomeriggio verrà estesa è legata alle previsioni diramate in queste ore dagli esperti de ilMeteo.it che hanno osservato l’arrivo imminente della perturbazione atlantica che citavamo in apertura: già in mattinata, infatti, i suoi effetti si faranno sentire tra Liguria e Piemonte, estendendosi progressivamente verso la Lombardia e l’Emilia; mentre nel corso del pomeriggio i fenomeni temporaleschi potrebbero estendersi anche alla Toscana e all’area orientale della Sicilia.

Non è tutto, però, perché il transito della perturbazione sarà piuttosto prolungato nel tempo con i suoi effetti che si faranno sentire lungo tutto il corso della settimana che ci attende: sempre secondo ilMeteo.it, dopo i primi effetti odierni nell’area Nordoccidentale del paese, martedì vedremo un peggioramento tra Centro e Sud (soprattutto in Campania) verso un fine settimana all’insegna delle nubi e della pioggia su gran parte della penisola.