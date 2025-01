E’ ancora allerta meteo in Italia e ancora una volta sarà il sud quello maggiormente interessato dal maltempo. Sulle regioni a meridione sta infatti persistendo la perturbazione che ha raggiunto la nostra penisola la scorsa settimana, e anche se i suoi effetti si stanno senza dubbio indebolendo, non mancano comunque le situazioni da attenzionare. A complicare la situazione è stato in particolare il ciclone in arrivo dal Mediterraneo che ha indotto la Protezione civile a diramare un’allerta meteo su due regioni.

Entrambe sono di colore giallo, di conseguenza si tratta del rischio più basso, ed inoltre, non vi sarà il rischio che vengano chiuse le scuole del territorio, situazione che invece si verifica in caso di allerta arancione o rosso, i due gradi più elevati. Ma vediamo nel dettaglio la situazione allerta meteo di oggi, che avremo su alcuni settori di Basilicata e Sicilia. L’avviso è stato diramato per rischio idraulico e idrogeologico su Basilicata, e solo per rischio temporali sulla Sicilia, in particolare nella zona a nord-est, le isole Eolie e il versante che si affaccia sul mar Tirreno della stessa grande isola.

ALLERTA METEO OGGI, POSSIBILI PIOGGE SUL TRIVENETO

Su queste due regioni l’attenzione sarà quindi alta, e non sono da escludere piogge, anche con carattere temporalesco, soprattutto sulla Sicilia, e appunto sulla Basilicata. Ma vediamo nel dettaglio quali saranno le previsioni meteo per la giornata di oggi, martedì 21 gennaio 2025, dove al nord ci saranno anche oggi diverse nubi, soprattutto al mattino.

Non sono da escludere delle piogge lungo le regioni del triveneto, mentre la quota neve sulle Alpi orientali sarà di 800 metri. La nuvolosità dovrebbe proseguire anche nel pomeriggio, ma non dovrebbero verificarsi comunque delle piogge, e lo stesso accadrà anche la notte. In generale sarà quindi una giornata nuvolosa ma con pochissimi eventi, se non sporadici al mattino. Situazione differente invece al centro, dove pioverà al mattino su Lazio e Toscana, mentre altrove ci sarà un clima asciutto.

ALLERTA METEO OGGI, LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Nel pomeriggio le precipitazioni proseguiranno nel Lazio, con nuvolosità sull’Adriatico, mentre in serata la situazione migliorerà un po’ ovunque, e dovrebbero restare un po’ di nubi sull’Abruzzo e le Marche. Infine le regioni del sud, dove si verificherà la situazione senza dubbio più critica, alla luce anche della duplice allerta meteo di cui sopra. Secondo quanto riferito da Agenpress, al mattino pioverà su Campania e anche sulla Basilicata, mentre sul resto delle regioni non dovrebbero verificarsi nulla di anormale.

Possibile qualche temporale anche sulla Sicilia, dove comunque nel pomeriggio la situazione migliorerà con il cielo che dovrebbe “aprirsi” con il passare delle ore. Infine la notte, dove migliorerà un po’ ovunque tranne che in Sardegna, dove invece non sono da escludere delle precipitazioni su varie zone dell’isola. Infine le temperature, che sono date in rialzo sia nelle minime che nelle massime al centro-nord, mentre sul resto della nostra penisola saranno stazionarie o in calo.