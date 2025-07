Diramata per la giornata di oggi una nuova allerta meteo: secondo la Protezione Civile saranno almeno cinque le regioni a rischio per i forti temporali

Quella di oggi, lunedì 21 luglio 2025, è l’ennesima giornata di allerta meteo, con il bollettino della Protezione Civile che è stato aggiornato nel primo pomeriggio di ieri e che non ha ancora subito alcuna variazione nel corso di questa mattinata: complessivamente – e a breve vedremo tutti i dettagli – le regioni in allerta meteo sono cinque, tutte concentrate nel nord della nostra bella penisola; mentre seppur in generale il colore predominante sia il giallo, c’è anche una puntina di arancione.

Entrando subito nel merito del bollettino dell’allerta meteo, possiamo (e dobbiamo) dirvi che l’unica area arancione – in cui, insomma, il livello di rischio è “moderato” – è quella della Valchiavenna in Lombardia; mentre al contempo anche le aree di Milano, Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina e Laghi e Prealpi Varesine sono in allerta gialla.

La medesima allerta meteo di colore giallo – a vario titolo per rischi idraulici, temporaleschi e idrogeologici – è stata estesa dalla Protezione Civile anche alle regioni Friuli Venezia Giulia (in particolare per i quattro bacini al confine con la Slovenia), alla Liguria (qui la quasi totalità della regione, fuorché per il confine francese), al Piemonte (in particolare l’area settentrionale) e al Trentino Alto Adige (la sola are della provincia di Bolzano).

Cosa fare durante l’allerta meteo di oggi e le previsioni, da Nord a Sud, per l’intera giornata

Insomma, per il Nord della nostra bella penisola quella di oggi sarà un’altra giornata di allerta meteo e per qualsiasi possibile sviluppo vi invitiamo sempre a consultare il bollettino ufficiale – ovvero questo – della Protezione Civile; mentre al contempo è utile ricordare che nelle aree di allerta è importante fare attenzione ai propri spostamento, evitando – là dove possibile, ma soprattutto nell’area della Valchiavenna – di sostare nei pressi di fiumi, laghi e sottopassaggi che potrebbero allagarsi.

Infine, oltre all’allerta meteo di oggi vogliamo anche ricordarvi che le previsioni – in particolare quelle de ilMeteo.it – sembrano confermare che quella odierna sarà una giornata in cui il Nord verrà sferzato piogge e temporali, con l situazione che migliora progressivamente mente si scende verso il Sud, anche oggi caratterizzato da temperature decisamente elevante con picchi fino a 35 gradi ad Ancona, Roma e Palermo e – addirittura – fino a 37 gradi di massima a Catania.