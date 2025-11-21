Allerta meteo oggi, 21 novembre 2025: la criticità più importante riguarda la Sicilia, dove l'allerta meteo sarà arancione, ecco tutti i dettagli

Inizia oggi, venerdì 21 novembre 2025, una nuova giornata di allerta meteo ma soprattutto una giornata che potrebbe essere piuttosto critica a causa del maltempo. Sulla nostra nazione è infatti giunta proprio in queste ore una perturbazione che dovrebbe portare pioggia diffusa e anche neve, fino in pianura, anche al nord. Ma vediamo, prima di scoprire quali sono le previsioni meteo per le prossime ore, quali regioni sono state raggiunte da un avviso di allerta meteo, così come comunicato dalla Protezione Civile.

Partiamo dall’allerta meteo più “grave”, quella arancione, che interesserà la Sicilia. Nel dettaglio l’allerta meteo riguarderà il rischio temporali e il rischio idrogeologico, entrambe nella stessa zona, leggasi, il nord ovest della regione, nonché il sud ovest, Pantelleria e le isole Egadi e Ustica. Allerta meteo gialla per temporali invece per la regione Emilia Romagna, ma anche Molise, Basilicata, Puglia e Sicilia.

ALLERTA METEO, LE REGIONI OGGI IN GIALLO

L’allerta meteo per rischio idraulico, quindi la possibilità che si verifichino allagamenti e inondazioni, riguarderà invece Calabria, Campania e Sicilia, mentre l’allerta meteo per rischio idrogeologico, che riguarda la possibilità di frane, interessa Calabria, Campania, Emilia Romagna, Molise, Puglia e Sicilia. Dopo aver visto quali sono le regioni oggi raggiunte da allerta meteo, cerchiamo di capire meglio quale clima aspettarci nelle prossime ore.

Come vi segnaliamo da giorni a partire da oggi è prevista una svolta termica, con l’arrivo di aria freddo dal nord Europa, di conseguenza potrebbero verificarsi delle nevicate anche a bassa quota, in diverse zone della nostra penisola. Secondo quanto riferito dagli esperti di Meteo.it, le temperature dovrebbero scendere al di sotto della media del periodo, e non è da escludere che questo clima piuttosto rigido possa andare avanti per una settimana/dieci giorni.

ALLERTA METEO, DOBBIAMO ASPETTARCI UN PO’ DI NEVE

Già ieri si sono viste delle abbondanti nevicate sulle Alpi sopra i 1.000 metri, ma oggi la quota neve dovrebbe abbassarsi in maniera importante a causa di aria artica molto fredda, tipicamente invernale. L’attenzione massima sarà rivolta principalmente alle pianure del nord, dove potrebbero verificarsi anche delle nevicate, e non sono da escludere dei fiocchi (più probabilmente misti a neve) a Milano, così come in altre città della Lombarda. In generale il cielo sarà prevalentemente nuvoloso su tutta Italia, con una quota neve che dovrebbe scendere fino a 400 metri.

Nella giornata di domani, sabato 22 novembre, dovrebbero continuare le condizioni di meteo invernale, con precipitazioni piovose in particolare al centro, leggasi in particolare Emilia Romagna e Marche, mentre sulle colline del centro dovrebbe nevicare. Pioverà fin dal mattino anche in Sardegna, soprattutto nella zona della regione che si affaccia sulla Spagna.



ALLERTA METEO, ATTENZIONE A CHI SI METTE IN AUTO

Dobbiamo quindi preparare gli ombrelli al centro e al sud, ma nel contempo il cappotto, soprattutto sulle regioni settentrionali, unito ai guanti e al cappello. Tra l’altro la colonnina di mercurio dovrebbe ulteriormente calare nella giornata proprio di sabato, anche se la neve non è attesa in pianura domani ma solo nella giornata di oggi, o per lo meno queste sono le ultime previsioni meteo, in attesa di capire se saranno confermate o meno.

Ricordiamo infine, per chi dovesse mettersi in auto, di fare massima attenzione qualora dovesse nevicare, moderando la velocità e aumentando la distanza dall’auto che ci precede. Ovviamente sarà scontato uscire di casa con gomme da neve o eventualmente le catene per quelle zone più innevate. Qualora non doveste uscire di casa obbligatoriamente, meglio quindi restare fra le mura domestiche fino a che la situazione non migliori e per quanto riguarda in particolare la notte e il mattino presto, bisognerà fare attenzione al giacchio e al nevischio, due condizioni che vanno decisamente in contrasto con una guida sicura.