La Protezione Civile ha diffuso un’allerta meteo oggi – martedì 22 aprile – di livello arancione per rischio idraulico su alcune zone sensibili del Nord Italia, con particolare attenzione rivolta a tre regioni interessate da un peggioramento delle condizioni atmosferiche e da un’intensificazione della vulnerabilità idrica: le aree coinvolte sono la Costa ferrarese, la Pianura reggiana di Po, la Pianura ferrarese in Emilia-Romagna e la Bassa pianura orientale in Lombardia e i bacini del Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige in Veneto.

Allerta meteo oggi, 20 aprile 2025/ Rossa in Emilia e Lombardia, arancione in due regioni, gialla in cinque

Si tratta di zone pianeggianti e a ridosso di importanti corsi d’acqua, dove anche piogge lievi possono determinare un rapido innalzamento dei livelli dell’acqua mettendo sotto pressione gli argini e i canali secondari; suggeriamo pertanto, per chi risiede nelle aree coinvolte da questa allerta meteo oggi, di tenersi costantemente aggiornati sulle comunicazioni della Protezione Civile e di evitare spostamenti non indispensabili soprattutto in prossimità di corsi d’acqua e canali artificiali.

Allerta meteo oggi, 19 aprile 2025/ Rosse Emilia e Lombardia, arancione in tre regioni, gialla in quattro

In virtù dell’allerta meteo oggi, è opportuno mettere in sicurezza oggetti nei cortili o nei piani bassi, e predisporre sacchi di sabbia dove necessario, specialmente per attività commerciali che si trovano a ridosso di fiumi e fossati; anche se al momento non si registrano fenomeni estremi come esondazioni, l’instabilità del terreno e il rischio di ristagni d’acqua nelle zone urbanizzate rappresentano un pericolo da non sottovalutare.

L’allerta meteo oggi quindi conferma lo spostamento verso est di un’area depressionaria che – seppur debole – potrebbe contribuire a mantenere un’atmosfera instabile.

Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2025/ Da Nord a Sud il bollettino tra sole e pioggia

Allerta meteo oggi: temporali e dissesto idrogeologico in Emilia, Lombardia e Appennino centrale

Oltre alle zone soggette ad allerta arancione, viene comunicata oggi anche un’allerta meteo oggi di livello giallo su numerosi altri territori del Nord e del Centro-Nord, con criticità ordinaria per rischio idraulico, idrogeologico e temporali: in Emilia-Romagna risultano attenzionate le aree della Pianura piacentino-parmense, mentre in Lombardia la criticità riguarda la Bassa pianura centro-occidentale e centro-orientale, con possibili criticità dovute a piogge persistenti e alla saturazione dei terreni, già provati dalle precipitazioni dei giorni scorsi.

Per quanto riguarda invece il rischio temporali e il potenziale dissesto idrogeologico, l’allerta meteo oggi si concentra sulle aree collinari e montane dell’Appennino Emiliano, dove l’instabilità atmosferica pomeridiana potrebbe dar vita a temporali localizzati, rovesci intensi e in alcuni casi grandinate di piccole dimensioni.

Le zone interessate includono la Montagna emiliana centrale, la Montagna e l’Alta collina piacentino-parmense, la Collina emiliana centrale, la Montagna e la Collina bolognese, l’Alta collina e la Montagna romagnola: in questi contesti – caratterizzati da terreni in pendenza e fragili – il rischio di smottamenti, frane superficiali e ruscellamenti improvvisi è concreto.

Raccomandiamo quindi non sottovalutare l’allerta meteo oggi, di evitare percorsi escursionistici nei boschi o lungo sentieri e di prestare attenzione anche durante gli spostamenti in auto, soprattutto nelle ore centrali e tardo pomeridiane in quanto sarà proprio nelle ore serali che potrebbero verificarsi le criticità maggiori con possibili raffiche di vento intense e improvvise, in particolare nel Friuli Venezia Giulia.