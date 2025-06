Allerta meteo oggi, domenica 22 giugno: rischio temporali e frane tra Toscana, Lombardia, Abruzzo e Umbria. Ecco dove fare attenzione e come comportarsi

Allerta meteo oggi, domenica 22 giugno: anche se l’estate è cominciata ufficialmente solo ieri, il meteo ci costringe subito a fare i conti con un’ondata di maltempo che riguarda gran parte del Centro e del Nord Italia, quindi niente cieli tersi né afa estiva, almeno per oggi perché secondo i dati ufficiali della Protezione Civile, è stata diramata un’allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in diverse aree tra Abruzzo, Toscana, Lombardia e Umbria, regioni dove, lo sappiamo, basta un forte acquazzone per mettere in difficoltà strade, centri abitati e spostamenti quotidiani.

I temporali – stando all’allerta meteo oggi – saranno a macchia di leopardo, ma anche improvvisi e potenzialmente intensi: non è un dettaglio da sottovalutare, specialmente in zone dove il terreno è già saturo o dove i tombini faticano a reggere le piogge abbondanti. Per entrare un po’ più nel dettaglio: in Lombardia l’allerta riguarda non solo le zone alpine come la Valchiavenna e la Valtellina, ma anche aree pianeggianti come il Nodo Idraulico di Milano, la Bassa Pianura centro-occidentale e la zona del Pavese. In Toscana, invece, si va dalle coste dell’Etruria e della Versilia fino all’entroterra del Valdarno, Valdelsa e Garfagnana.

In Abruzzo sotto osservazione nell’allerta meteo oggi ci sono la Marsica e i bacini del Pescara e del Tordino-Vomano, mentre in Umbria l’attenzione è rivolta alla zona del Nera-Corno; vi suggeriamo quindi di non sottovalutare questa situazione, anche se si tratta di un’allerta “gialla”, meglio evitare spostamenti non indispensabili, parcheggiare l’auto lontano da corsi d’acqua o zone soggette ad allagamenti e – se si vive in case isolate o in zone collinari – tenere d’occhio i possibili segni di piccole frane o smottamenti, come fango in giardino o piccole crepe nei muri.

Allerta meteo oggi: consigli pratici per affrontare i temporali nelle regioni colpite

Allerta meteo oggi significa – per molti di noi – cambiare i programmi della giornata, o quantomeno farlo con uno sguardo in più al cielo e alle previsioni locali; non è raro, in giornate come questa, che le app meteo vengano aggiornate di ora in ora per segnalare rovesci imminenti, soprattutto tra il primo pomeriggio e la sera, quando le nuvole si addensano e scaricano improvvisamente pioggia, vento e anche grandine, come già successo nei giorni scorsi tra le colline toscane e le zone prealpine lombarde.

Data l’allerta meteo oggi, se stasera avete in programma appuntamenti, eventi all’aperto o rientri in macchina, è bene organizzarsi per tempo: una deviazione dell’ultimo minuto, un tratto di strada chiuso o un sottopasso allagato possono allungare i tempi di percorrenza anche di parecchio.

Allerta meteo oggi vuol dire anche prestare attenzione ai segnali che arrivano dal territorio: foglie che si muovono troppo velocemente anche in assenza di pioggia, il rumore di tuoni in lontananza o le prime gocce sono spesso il preludio di un temporale in arrivo e se si è all’aperto, il consiglio è sempre lo stesso, ovvero cercare un riparo sicuro, evitando alberi isolati o zone esposte come crinali e campi aperti.

Chi ha in programma escursioni o giornate in campagna dovrebbe rimandare, o perlomeno accorciare i tempi e non avventurarsi in sentieri poco battuti, dove è facile perdere la connessione o non avere copertura in caso di emergenza. Allerta meteo oggi non vuol dire panico, ma consapevolezza: conoscere i rischi e saperli gestire – magari anche solo con qualche piccola accortezza quotidiana – è fondamentale per nostra sicurezza.