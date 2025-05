Allerta meteo oggi giovedì 22 maggio: il nuovo bollettino della Protezione Civile ci mette in guardia su una perturbazione intensa in arrivo da Nord-Ovest che, nelle prossime ore, porterà piogge abbondanti, temporali improvvisi e fenomeni violenti su buona parte del territorio italiano settentrionale e centrale, il peggioramento sarà graduale, e già dalla mattinata si potranno verificare i primi rovesci sulle regioni alpine e prealpine di Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, che si dirigeranno anche verso Emilia Romagna, Veneto e Liguria.

Allerta meteo oggi confermata su dieci regioni: raccomandiamo prudenza nelle zone a rischio, soprattutto nelle valli montane e nei tratti urbani a rischio allagamento come sottopassi o strade vicine ai torrenti (Milano, Torino, Genova e Verona sono solo alcune delle città che potrebbero subire disagi alla viabilità e rallentamenti dei trasporti pubblici).

Le previsioni sull’allerta meteo oggi indicano un peggioramento diffuso fin dalle prime ore del giorno, con piogge insistenti sulla Liguria centro-orientale e piogge più intense attese tra Appennino ligure e basso Piemonte, qui è possibile che si verifichino frane e smottamenti: è per questo che l’allerta meteo oggi si presenta come un segnale da non ignorare, anche in presenza di apparenti schiarite temporanee.

La Protezione Civile ha già prolungato l’allerta gialla per tutta la giornata, con particolare attenzione alla fascia oraria tra le 6:00 e le 18:00, durante la quale si attendono due fasi più critiche (una al mattino, con piogge forti sugli Appennini, e una seconda nel pomeriggio, con possibili temporali); suggeriamo, dunque, di monitorare la situazione in tempo reale tramite fonti ufficiali e di evitare percorsi secondari, strade rurali o sentieri.

Allerta meteo oggi: il maltempo si sposta verso il Centro, piogge forti anche su Toscana, Marche e Umbria

L’allerta meteo oggi non riguarda solo il Nord, ma interessa anche molte zone del Centro Italia con Toscana, Umbria, Marche e parte del Lazio che sono sotto osservazione per l’arrivo di temporali sparsi ma possibilmente forti, specialmente durante il pomeriggio e la sera, quando potrebbero verificarsi temporali violenti; nella notte sono previste piogge diffuse su Toscana interna e dorsale appenninica centrale, mentre nel corso della giornata i fenomeni si estenderanno anche all’Abruzzo, al Molise e alla Puglia settentrionale (l’allerta meteo oggi vale per tutte queste aree con rischio idrogeologico e grandine non esclusa).

In queste ore di allerta meteo è fondamentale prestare attenzione non solo alle piogge ma anche ai venti, che potranno diventare più intensi con l’arrivo dei temporali: nel pomeriggio sono attese raffiche forti sulle aree costiere adriatiche e sugli Appennini e chi si trova all’aperto è invitato a non sostare sotto alberi o pali e a mettere al sicuro oggetti mobili che potrebbero trasformarsi in pericoli in questi casi.

Allerta meteo oggi significa anche scarsa visibilità, calo improvviso delle temperature e un generale peggioramento delle condizioni di sicurezza, per questo raccomandiamo di non prendere sottogamba l’avviso, anche se si è lontani dalle aree presenti nei bollettini principali; nel Lazio e nelle regioni meridionali il tempo sarà più stabile ma rovesci isolati sono previsti anche su Campania, nord Calabria e sulla Sardegna settentrionale.

In questi casi è meglio restare aggiornati tramite app meteo affidabili e segnalazioni della Protezione Civile, evitando uscite non necessarie nelle ore centrali del maltempo e prestando attenzione a corsi d’acqua, che possono innalzarsi rapidamente in pochi minuti; l’allerta meteo oggi va letta come un’indicazione chiara di rischio e bisognerà interpretarla con serietà e prudenza.