Torna l’allerta meteo in Italia e precisamente sue due diverse regioni a cominciare dalla Toscana, una di quelle che storicamente viene colpita di più dagli eventi atmosferici. Per tutta la giornata di oggi, sabato 22 marzo 2025, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di colore arancione per tutti e tre i rischi, quindi temporali, idrogeologico e idraulico, e che andrà avanti per tutta la giornata odierna.

La prima cosa da sapere è che non sono state comunicate delle chiusure di scuole, di conseguenza oggi gli studenti saranno regolarmente a lezione anche se l’allerta meteo sarà arancione. Secondariamente, la protezione civile ha diramato due avvisi di allerta meteo per la Toscana, il suddetto arancione, che interesserà la parte a nord della Toscana, e una di colore giallo che invece riguarderà i restanti territori della stessa regione. Ma quali saranno le previsioni meteo sulla Toscana delle prossime ore?

ALLERTA METEO, LA SITUAZIONE IN TOSCANA

Secondo gli esperti meteo si attendono piogge diffuse anche con possibilità di temporali, soprattutto sulla zona appunto dell’allerta arancione, quindi il Valdarno inferiore, ma anche a Pistoia, sul Mugello, il Bisenzio, il Val di Sieve e l’Appennino settentrionale. I venti saranno di Scirocco e moderati, mentre i mari saranno molto mossi con le temperature che caleranno sia nelle massime che nelle minime.

Sarà quindi una giornata più autunnale che primaverile visto le piogge e la colonnina di mercurio tutt’altro che gradevole. L’altra regione raggiunta da allerta meteo sarà l’Emilia Romagna, altra zona della nostra penisola dove il tempo sarà tutt’altro che piacevole. La protezione Civile ha diramato un avviso di allerta gialla, quindi criticità ordinaria (il più basso dei tre gradi), per possibili temporali, frani, piene di fiumi e vento.

ALLERTA METEO, LE PREVISIONI IN EMILIA ROMAGNA E NEL RESTO DEL PAESE

La zona più a rischio sarà quella della fascia appenninica ma anche la pianura ad ovest, dove dovrebbe piovere fin dal mattino, con il maltempo che proseguirà per tutta la giornata, fino alla serata, con i temporali che potrebbero far ingrossare i fiumi nel volgere di breve tempo. Le frane sono invece previste nelle aree montane e collinari, dove le condizioni idrogeologiche vengono indicate come fragili. Questa nuova ondata di maltempo è causata purtroppo dal Ciclone Martinho che è in arrivo sull’Italia in queste ore e che ha interessato negli scorsi giorni Portogallo e Spagna, portando a volte anche piogge torrenziali.

Questa ondata di maltempo interesserà anche le regioni non raggiunte da allerta meteo, come ad esempio Liguria e Piemonte, mentre sulle Alpi potrebbero verificarsi delle abbondanti nevicate anche a quote relativamente basse, a causa delle temperature piuttosto invernali. I fenomeni più intensi riguarderanno comunque il centro nord, con il ciclone che si sposterà poi al sud durante la giornata di domani, domenica 23 marzo 2025, con la possiiblità anche di venti superiori ai 100 km/h in molte località del Meridione.