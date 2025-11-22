Allerta meteo oggi, 22 novembre 2025: cosa aspettarci nelle prossime ore? Piogge e freddo su gran parte della penisola, ecco le previsioni

Anche quella di oggi sarà una giornata di allerta meteo. Per le prossime ore di questo sabato 22 novembre 2025 assisteremo infatti al persistere della perturbazione che è giunta ieri sull’Italia e che si è fatta decisamente sentire. Il calo termico preannunciato c’è stato e al Nord è arrivata anche la prima neve della stagione, con qualche fiocco, seppur misto ad acqua, che è caduto anche sulle città lombarde come Milano, Monza e Como. Purtroppo tale situazione di maltempo proseguirà anche oggi, visto che la Protezione civile ha deciso di diramare un’allerta meteo di colore giallo per alcune regioni, a cominciare dalla Campania.

L’avviso emesso riguarda l’ordinaria criticità sia per il rischio idraulico quanto idrogeologico, di conseguenza non è da escludere che nelle prossime ore possano verificarsi sul territorio campano allagamenti, frane e inondazioni. Oggi in Campania dovrebbe piovere, con fenomeni anche temporaleschi ma comunque di moderata intensità. Allerta meteo prevista oggi, 22 novembre 2025, anche sulla regione Puglia che, come la Campania, sarà caratterizzata da un clima molto instabile, così come del resto già visto ieri. Possibili quindi piogge sparse, anche con carattere di temporale, soprattutto sulla zona nord della Puglia, quindi quella del Gargano ma anche in altri settori.

ALLERTA METEO OGGI 22 NOVEMBRE: GIALLA IN PUGLIA ED EMILIA ROMAGNA

Alla luce di tale situazione meteo incerta, la Protezione civile ha prorogato l’allerta meteo gialla in Puglia per tutta la giornata odierna, con una criticità ordinaria per i tre rischi, quindi temporali, idraulico e idrogeologico. Situazione delicata anche in Emilia-Romagna, la terza regione raggiunta oggi da allerta gialla. Il weekend nella zona sarà particolarmente di “passione” a causa di fenomeni intensi soprattutto sulle coste. Si prevede un mare molto agitato, che potrebbe raggiungere i 3,2 metri di altezza, ed è per questo che è stata diramata un’allerta arancione per mareggiate.

Per quanto riguarda l’allerta meteo della Protezione civile, invece, il colore sarà giallo per rischio idrogeologico, prevalentemente sulla zona della costa, ma anche le colline e i rilievi romagnoli. Anche in Emilia-Romagna, così come dovrebbe avvenire in Campania e in Puglia, possibili temporali accompagnati da un forte vento, soprattutto sulle zone costiere, di conseguenza meglio fare attenzione. Un’Italia che si è quindi ritrovata improvvisamente nella morsa del maltempo e anche del freddo, visto che ieri le temperature al Nord non hanno superato quasi mai i 3 gradi in alcune zone di pianura, e anche oggi dovrebbe cambiare ben poco, anche se non sono attesi fenomeni nevosi così come ieri. Ma vediamo le previsioni meteo per la giornata di oggi, 22 novembre 2025, così come segnalato da La Gazzetta dello Sport.



ALLERTA METEO OGGI 22 NOVEMBRE, ECCO LE PREVISIONI PER OGGI E DOMANI

Le temperature potrebbero leggermente aumentare sul Settentrione, in particolare sulla suddetta Lombardia ma anche Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il cielo resterà comunque coperto, di conseguenza sarà complicato riuscire a intravedere il sole. Potrebbe nevicare a bassa quota invece in Emilia-Romagna, mentre le piogge interesseranno anche Marche, Umbria e Abruzzo, con la neve che invece dovrebbe andare a imbiancare le colline. Al Sud si prevedono mari molto mossi, con piogge anche in Calabria e in Sicilia, oltre che in Campania come precisato sopra.

Le temperature dovrebbero essere comunque più miti al Meridione, con una minima di sette gradi e una massima di 15. Vediamo infine le previsioni meteo per la giornata di domani, domenica 23 novembre 2025, dove continuerà a persistere il freddo al Nord, con le minime che scenderanno sotto zero durante le prime ore del mattino, causando anche delle gelate. Nel corso della giornata non sono previsti particolari eventi ma con l’arrivo della sera potrebbe piovere in Lombardia, Liguria e Piemonte. Possibili piogge anche in Sardegna, Lazio e Toscana, così come al Sud, soprattutto in Calabria e in Sicilia.