Allerta meteo arancione e gialla per la giornata di oggi, 22 settembre 2025: il bollettino della Protezione Civile e le previsioni per le prossime ore

Si apre con un’ampia e diffusa perturbazione la stagione autunnale, già protagonista nella giornata del solstizio di un’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile e che sembra mettere in guardia buona parte delle regioni settentrionali e della costa tirrenica a causa di un maltempo che sembra essere destinato a perdurare anche nel resto della settimana: il prossimo aggiornamento del bollettino sull’allerta meteo – che a brevissimo vedremo assieme – è previsto attorno alle ore 15:00 e l’ipotesi è che porterà a un’estensione delle attuali previsioni.

Prima di arrivare al bollettino odierno sull’allerta meteo, vale la pena soffermarci un attimo sulle previsioni degli esperti per dire che le prossime ore saranno caratterizzate dall’arrivo – già nella serata di ieri – da una violenta perturbazione che si abbatterà soprattutto nelle regioni di nordoccidentali: dopo il transito odierno concentrato tra Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta, già nel pomeriggio (ma soprattutto a partire da domani) la perturbazione dovrebbe spostarsi verso l’Emilia-Romagna, il Veneto, il Trenino e il Friuli; mentre nel Sud della nostra penisola continuerà l’estate con temperature facilmente superiori ai 30 gradi.

L’allerta meteo di oggi, lunedì 22 settembre 2025: sono nove le regioni a rischio secondo la Protezione Civile

Venendo a noi, secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino della Protezione Civile sull’allerta meteo – e vi ricordiamo che cliccando su queste righe potete consultarlo personalmente – oggi saranno in totale nove le regioni osservate speciali con la maggior parte in giallo e solamente due casi in cui si passa al colore arancione: si tratta, in particolare, di alcune aree della Lombardia e della Liguria, al centro della perturbazione odierna.

Il colore arancione dell’allerta meteo – ancora più nel dettaglio – riguarda le aree lombarde settentrionali della Valcamonica, della medio-bassa Valtellina, dei Laghi e delle Prealpi Varesine, del Lario, delle Orobie bergamasche e – soprattutto – del nodo idrico di Milano; mentre i territori liguri interessati dall’allerta meteo arancione sono quelli dei bacini marittimi di Levante, Centro e Pontente e dei bacini padani di Levane e Ponente.

D’altra parte, secondo le osservazioni e le previsioni della Protezione Civile, l’allerta meteo riguarderà – pur con una situazione maggiormente sotto controllo, tanto che il colore dell’allerta è il giallo – anche diverse aree delle stesse Lombardia e Liguria, del Piemonte, dell’Emilia-Romagna, del Lazio, della Sardegna, della Toscana, dell’Umbria e della Valle d’Aosta, con criticità dal punto di vista temporalesco, idraulico (per la sola Lombardia) e idrogeologico.