Venerdì 23 maggio si preannuncia una giornata all’insegna dell’instabilità meteorologica su diverse regioni italiane, con un’allerta meteo oggi che comporta la nostra massima attenzione, portando con sé un’ordinaria criticità per rischio idraulico, temporali e idrogeologico; insomma, un quadro da monitorare attentamente, proprio perché fenomeni come questi possono condizionare la nostra quotidianità e la sicurezza generale del territorio, quindi è importante rimanere informati e adottare le precauzioni necessarie per affrontare al meglio la situazione.

Bomba d'acqua su Milano: Seveso e Lambro a rischio/ Video e foto: chiusi viale Testi e via Valfurva

L’allerta oggi di colore giallo è stata diffusa per una serie di aree, a cominciare da alcune zone della Lombardia, dove il rischio idraulico potrebbe causare innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua e possibili esondazioni, un elemento da non sottovalutare, soprattutto per chi vive o transita vicino ai fiumi e torrenti, quindi suggeriamo di evitare spostamenti non essenziali e di prestare la massima attenzione alla guida, specialmente nelle aree più esposte al rischio di allagamenti secondo l’allerta meteo oggi.

Allerta meteo oggi, 22 maggio 2025/ Temporali forti su Nord e Centro, rischio grandine e vento improvviso

Per quanto riguarda il rischio temporali, l’allerta meteo oggi coinvolge una vasta porzione del territorio nazionale: diverse aree dell’Abruzzo e della Campania sono interessate, così come l’Emilia Romagna, con criticità che vanno dalle coste alle pianure, fino alle zone collinari e montane, un segnale che ci suggerisce di prestare attenzione alle previsioni e di non sottovalutare l’intensità dei fenomeni.

Anche il Lazio, le Marche, il Molise, la Toscana e l’Umbria sono coinvolti nell’allerta meteo oggi, presentando uno scenario di possibili disagi su un ampio territorio, pertanto, raccomandiamo di seguire gli aggiornamenti in tempo reale e di non esporsi a rischi inutili; il maltempo richiede a tutti noi un approccio orientato alla sicurezza, ovvero è fondamentale mettere al sicuro oggetti che potrebbero essere trascinati via dal vento o danneggiati da forti piogge, come vasi, mobili da esterno e stendini.

Allerta meteo oggi, 21 maggio 2025/ Rischio temporali e frane in Abruzzo, Marche, Molise e Puglia

Allerta meteo oggi: cosa fare per la nostra sicurezza

L’allerta meteo oggi si estende anche al rischio idrogeologico, un aspetto da considerare in quanto riguarda anche la possibilità di frane o smottamenti, specialmente in aree con terreni già fragili per le piogge, per questo vi consigliamo di evitare – se possibile – di percorrere strade o sentieri in zone collinari e montane dove il rischio è maggiore; diverse aree dell’Abruzzo e della Lombardia sono sotto la lente d’ingrandimento dell’allerta meteo oggi per questo tipo di rischio, così come alcune zone del Piemonte, della Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e del Veneto.

Di fronte a questa allerta meteo oggi – così vasta – vi raccomandiamo alcuni comportamenti utili per la sicurezza di tutti: innanzitutto, è fondamentale rimanere sempre aggiornati tramite i canali ufficiali della Protezione Civile evitando di diffondere informazioni non verificate, e in caso di forti temporali, è bene rimanere in casa o in luoghi sicuri, evitando di fermarsi sotto alberi, pali o strutture che potrebbero essere danneggiati da forti raffiche di vento o fulmini.

Ugualmente importante – se ci si trova in auto – non attraversare sottopassi allagati o strade con corsi d’acqua in piena, anche se apparentemente poco profondi, perché la forza della corrente potrebbe essere sottovalutata e, in generale, preparare un kit di emergenza con torcia, batterie, radio a pile e farmaci essenziali, potrebbe essere utile in caso di interruzioni di corrente o blackout, un’evenienza da non escludere con queste condizioni meteorologiche; ricordiamoci che la prevenzione e l’attenzione sono i nostri migliori alleati in queste giornata di allerta meteo oggi, quindi, suggeriamo di adottare un comportamento prudente e consapevole, contribuendo così a tutelare la sicurezza di tutti.