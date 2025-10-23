Allerta meteo oggi 23 ottobre 2025: per le prossime ore la Protezione Civile ha diffuso un avviso per la Toscana e la Liguria, ecco i dettagli

Torna l’allerta meteo in Italia e quella di oggi, giovedì 23 ottobre 2025, potrebbe essere una giornata particolarmente fastidiosa per tutti coloro che risiedono in Toscana e in Liguria. Sono infatti le due regioni che sono interessate da allerta meteo, così come da avviso emesso dalla Protezione civile nella giornata di ieri. Alla luce di tale situazione meteorologica, con la possibilità che si verifichino piogge e acquazzoni, sono diversi i Comuni delle due regioni suddette che hanno deciso di tenere chiuse le scuole, e su questa pagina cercheremo di darvi un po’ di delucidazioni.

Partiamo dal fornire i dettagli in merito all’allerta meteo arancione, che in Toscana riguarderà le province di Pisa, Lucca e Massa-Carrara, mentre in Liguria si concentrerà principalmente sul capoluogo Genova, nonché su La Spezia. Tenendo conto di quanto previsto dagli esperti, varie amministrazioni hanno deciso di sospendere le lezioni per le prossime 24 ore, con la chiusura delle scuole che – come avviene sempre in questi casi – riguarderà ogni ordine e grado, quindi dall’asilo nido fino alle scuole superiori.

ALLERTA METEO, SCUOLE CHIUSE IN DIVERSI COMUNI DELLA TOSCANA

Tutti a casa gli alunni e gli studenti e, anche se per alcuni genitori con figli piccoli potrebbe rappresentare un problema, tale chiusura va letta in un’ottica di alleggerimento del traffico stradale, con la possibilità di ridurre fortemente i rischi. Spesso e volentieri, infatti, in situazioni di allerta meteo si verificano allagamenti di sottopassi e strade che possono causare anche delle vittime; di conseguenza, meglio prevenire che curare, come si suol dire.

Nel dettaglio, le scuole in Toscana resteranno chiuse in alcuni Comuni della provincia di Livorno, nonché in quella di Massa-Carrara, e, se per caso ve lo steste domandando, il giorno perso non si recupererà, anche se eventualmente le lezioni non dovessero raggiungere i 200 giorni di lezione d’obbligo. Ma quale sarà il meteo in Toscana per la giornata di oggi? Possibili precipitazioni, sotto forma anche di temporali, soprattutto nella zona nord-occidentale, con estensione sul resto della regione nel corso della giornata, anche se in serata la situazione dovrebbe decisamente migliorare.

ALLERTA METEO, IL PUNTO SULLA LIGURIA

Situazione simile in Liguria, dove una veloce perturbazione porterà dei forti temporali ma anche venti violenti, che potrebbero creare mareggiate, senza escludere trombe d’aria e grandinate. L’allerta meteo arancione è prevista dalle ore 10:00 alle 18:00 prevalentemente, con l’aggiunta anche di allerta meteo gialla dalle ore 8:00 di questa mattina fino alle 15:00. Come appena anticipato, possibili piogge anche di forte entità, in particolare nella zona di Genova e La Spezia, una fase temporalesca che dovrebbe durare fino alle prime ore del pomeriggio per poi lasciare spazio gradualmente a un ritorno alla normalità.

La pioggia è attesa con più di 50 millimetri all’ora e ciò potrebbe causare allagamenti e inondazioni; di conseguenza, meglio avere prudenza nel caso in cui il livello dell’acqua in strada dovesse alzarsi a vista d’occhio. Attenzione anche al vento, che potrebbe raggiungere i 100 km/h, in particolare sulle coste. Per quanto riguarda i Comuni che terranno le scuole chiuse, oltre ai citati sopra Genova e La Spezia, si segnalano anche Chiavari, Sestri Levante, Cogoleto, Arenzano, Lavagna, Santa Margherita Ligure, ma anche Sarzana, sul confine con la Toscana.



ALLERTA METEO, LA SITUAZIONE PER LE ALTRE REGIONI

Fra le altre regioni raggiunte da allerta meteo si segnalano infine l’Emilia-Romagna e l’Umbria, entrambe raggiunte da un avviso di colore giallo.

Un’ondata di maltempo che interesserà in particolare la fascia centrale della nostra penisola, con i livelli dei fiumi che saranno strettamente monitorati per cercare di anticipare le piene. Sono attesi aggiornamenti nel corso di tutta la giornata, sperando che non si verifichino i disastri a cui, purtroppo, abbiamo assistito spesso e volentieri negli ultimi anni.