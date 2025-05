Un’allerta meteo oggi – sabato 24 maggio 2025 – coinvolge varie aree del Centro-Sud Italia, in particolare Calabria, Lazio e Sicilia, dove la Protezione Civile ha comunicato una criticità ordinaria, ovvero di livello giallo, per rischio idraulico, temporali intensi e dissesti idrogeologici, condizioni che rendono necessaria una particolare prudenza, soprattutto nelle zone costiere, vicino ai fiumi e nelle aree urbane più abitate; in Calabria l’avviso riguarda l’intero territorio regionale (dai rilievi appenninici ai litorali ionici e tirrenici) con piogge che potrebbero superare i 50 mm in poche ore accompagnate da venti forti e mareggiate.

Nel Lazio l’allerta meteo oggi coinvolge i bacini dell’Aniene, del Liri e del Tevere, con particolare attenzione per l’area di Roma, dove sono previsti fenomeni anche violenti; in Sicilia, invece, le zone più a rischio comprendono il versante ionico e lo Stretto di Messina, le isole Eolie e il bacino del Simeto, dove i temporali potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandinate e improvvisi innalzamenti del livello dei fiumi.

Si consiglia, data l’allerta meteo oggi, di evitare spostamenti non essenziali nelle zone segnalate, soprattutto in vicino ai fiumi, sottopassi stradali o pendii instabili; è opportuno, inoltre, controllare lo stato delle strade prima di mettersi in viaggio, proteggere gli oggetti esposti al vento e mantenere liberi da foglie o detriti i tombini e le grondaie e coloro che vivono lungo le coste sono invitati a controllare gli avvisi su mareggiate e venti di burrasca, mentre nelle aree montane e collinari è fondamentale fare attenzione a frane e smottamenti. L’allerta meteo oggi, anche se di criticità ordinaria, non deve essere sottovalutata, considerando la sua estensione e l’intensità prevista.

Allerta meteo oggi: focus sulle regioni coinvolte e comportamenti da adottare

L’allerta meteo oggi in Calabria comporterà instabilità diffusa con entrambi i versanti – tirrenico e ionico – soggetti a piogge continue e raffiche di vento che potrebbero superare i 60 km/h, con il rischio di esondazioni soprattutto nelle città a bassa quota, come Crotone e Reggio Calabria; nel Lazio l’attenzione si concentra sui corsi d’acqua come l’Aniene, dove non si escludono improvvisi innalzamenti e la possibilità di allagamenti in alcuni quartieri, da Centocelle a Ponte Milvio.

In Sicilia, oltre alle Eolie e al versante settentrionale dell’isola, coinvolte nell’allerta meteo oggi, anche l’area sud-orientale e lo Stretto si preparano a precipitazioni intense e mare mosso, con accumuli di pioggia sul bacino del Simeto; è consigliabile, pertanto, limitare tutte le attività all’aperto nelle fasce orarie più esposte (previste tra il primo pomeriggio e la tarda serata) e mantenere a portata di mano i numeri per le emergenze e chi è alla guida dovrebbe prestare massima attenzione alla segnaletica, moderare la velocità e non attraversare in nessun caso i corsi d’acqua, anche se potrebbero apparire poco profondi.

L’allerta meteo oggi, se affrontata con preparazione e responsabilità, può essere gestita senza gravi conseguenze; raccomandiamo di restare connessi ai canali ufficiali, e condividere informazioni utili attendibili reperibili sul sito della Protezione Civile.