Riguarda ben 12 regioni l'allerta meteo di oggi, lunedì 24 novembre 2025: colpito l'intero arco tra l'Emilia-Romagna e la Calabria

È un’Italia quasi interamente tinta di giallo quella che vediamo protagonista del bollettino sull’allerta meteo diramato in queste ore dalla Protezione civile, con buona parte delle regioni – e a breve vedremo nel dettaglio quali – che oggi dovranno resistere sotto i colpi di una violenta perturbazione che segna un inizio di settimana piuttosto complesso dal punto di vista meteorologico con le previsioni – e arriveremo anche a queste tra un attimo – che parlano di pioggia, nubifragi e nevicate almeno fino a mercoledì prossimo.

Allerta meteo oggi, 23 novembre 2025/ Gialla su 4regioni: attese anche lievi nevicate nel Nord

Procedendo per ordine, la prima cosa da fare è ovviamente porre l’attenzione sul bollettino dell’allerta meteo per dire che complessivamente le regioni sotto la stretta osservazione della Protezione Civile sono ben 12: si tratta – grosso modo – di tutto l’arco appenninico compreso tra l’Emilia-Romagna a la Calabria, soprattutto sul versante tirrenico; coinvolgendo in particolare parecchie aree di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia, Lazio, Molise, Puglia, Toscana e Umbria, ma anche le aree nordoccidentali della Sardegna e l’area di Udine e Gorizia in Friuli.

Allerta meteo oggi, 22 novembre 2025/ Gialla in 3 regioni: freddo e pioggia su gran parte dell'Italia

Come sempre accade, l’allerta meteo della Protezione civile ci parla a vario titolo di numerosi rischi – tutti, fortunatamente, di tipo ordinario, richiamato da quel colore giallo che citavamo qualche riga fa – con buona parte delle regioni che saranno in allerta per il rischio idrogeologico legato alle piogge, alcune aree calabresi, campane, emiliane e laziali in allerta per i rischi idraulici e – infine – diverse aree abruzzesi, calabresi, molisane, pugliesi e umbre che dovranno fare i conti con un’allerta meteo anche di tipo temporalesco.

Le previsioni sull’allerta meteo dei prossimi giorni: da domani il maltempo colpirà soprattutto il Sud

Insomma, quella che emerge dal bollettino sull’allerta meteo è una situazione che appare essere piuttosto complessa come non ne vedevamo da parecchio tempo e il nostro consiglio è sempre quello di restare il più possibile aggiornati sullo sviluppo dei fenomeni meteorologici nella vostra città e regione: per farlo potete controllare periodicamente (soprattutto dopo le 15:00 per il prossimo aggiornamento) il bollettino vero e proprio sull’allerta meteo; oppure anche il vostro sito di previsioni preferito.

Bollettino neve: i primi fiocchi tra il 22 e il 23 novembre 2025/ Le previsioni per i prossimi giorni

Proprio rivolgendoci alle osservazioni degli esperti de ilMeteo.it – che ovviamente confermano l’allerta meteo – possiamo dire che le principali criticità odierne interesseranno l’area toscana di tra Lucca, Massa-Carrare, Pistoia e Pisa, l’area meridionale del Lazio (grosso modo da Roma in giù), l’area tra Alghero e Oristano in Sardegna e la zona montana nordoccidentale della Valle d’Aosta; con piogge attese tra i 20 e i 50 millimetri nelle prossime 24 ore.

Già da domani – e nel primo pomeriggio vedremo se la Protezione civile confermerà questa previsione nel suo bollettino sull’allerta meteo – la situazione dovrebbe migliorare leggermente per buona parte delle regioni, esclusi il Veneto e il Friuli – dove sono attese anche nevicate in collina -, ma anche Toscana, Lazio e Campania; mentre da mercoledì 26 novembre il maltempo dovrebbe abbandonare il Nord per colpire soprattutto il Sud e la Sicilia.