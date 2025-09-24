Allerta meteo anche per la giornata di oggi, 24 settembre 2025, complice la perturbazione che sta transitando sul nostro Paese, tutti i dettagli

E’ ancora allerta meteo sull’Italia. In questa giornata di mercoledì 24 settembre 2025, la Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino e anche in questo caso quasi tutte le regioni sono interessate dall’allerta.

La perturbazione che è giunta sulla nostra penisola nella giornata di lunedì 22 settembre, ha fatto sentire prima i suoi effetti al nord, con numerosi allagamenti soprattutto in Lombardia, mentre ieri si è spostata verso sud, interessando da vicino la Campania. A Ischia si è registrato un nubifragio con numerose strade allagate, ma anche frane e devastazione. Oggi possibile altra giornata problematica visto che la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione per rischio temporali in Veneto, e sempre nella stessa regione è stato segnalato un avviso di moderata criticità per rischio idrogeologico.

Allerta gialla per rischio idraulico invece il Calabria e Campania, mentre per rischio temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico infine riguardante invece Abruzzo, Calabria, Lazio, Piemonte, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.

ALLERTA METEO, LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Quali previsioni meteo aspettarci quindi alla luce dell’allerta meteo di oggi? Anche quella di oggi sarà una giornata molto instabile, con possibilità di piogge fin dal mattino in particolare sulla Sicilia, ma anche sulle regioni del nord est, soprattutto in Veneto, e anche in quelle tirreniche ma centrali. Piogge che proseguiranno anche nel corso del pomeriggio, con i temporali che si sposteranno sulle regioni adriatiche, arrivando a lambire anche il nord della Puglia. Continueranno anche in Sicilia e al nord, e nel contempo le temperature caleranno ulteriormente al settentrione, con le massime che non riusciranno mai a raggiungere i 20 gradi centigradi.

Ci sarà quindi un cima decisamente fresco, da inizio autunno, ma è possibile che i valori scenderanno addirittura al di sotto delle medie. Di fatto l’Italia è piombata dall’estate all’autunno nel giro di poche ore complice questa nuova perturbazione che ha interessato il nostro Paese proprio con l’inizio dell’autunno astronomico, da non confondere con quello meteorologico che invece scatta al primo di settembre. Addio al caldo e al bel tempo quindi, mentre spazio ad una fase molto instabile e tipicamente autunnale. A complicare la situazione purtroppo sono state le violenti piogge di queste ore, che stanno riguardando tutto il nostro Paese e che hanno sterzato la Brianza con allagamenti tutt’altro che tipici di quelle zone.

ALLERTA METEO, NUMEROSI DISAGI IN BRIANZA NELLE ULTIME ORE

A Lentate sul Seveso, ad esempio, si è verificato un salvataggio con un elicottero di una madre con il suo bimbo intrappolati a causa dell’acqua, mentre a Meda sono diventate virale le immagini della stazione dei treni trasformata in un fiume d’acqua. Ma disagi sono stati registrati anche a Mariano Comense, dove si è verificato anche un lungo blackout che ha causato moltissimi marianesi a rimanere per ore senza elettricità, e problemi anche a Giussano, dove i tombini non hanno retto l’enorme quantità di acqua caduta in pochi minuti, buttando fuori poi la stessa sul manto stradale e paralizzando il traffico. Ed è attesa anche la prima vera neve della stagione, visto che sulle Alpi, complici queste temperature in ribasso, dovrebbe nevicare oltre i 2.000 metri, con il primo paesaggio imbiancato della nuova stagione fredda.

Resta da capire fino a quando durerà questa ondata di maltempo, ma secondo gli esperti meteo è probabile che si protrarrà per tutta la settimana, alternando schiarite a temporali, con temperature sempre piuttosto “rigide”, per il periodo ovviamente. Da segnalare che oggi resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado di Ischia, alla luce appunto dei disastri avvenuti ieri, così come segnalato sopra. Nessun altro Comune, almeno per il momento, ha comunicato altre chiusure.