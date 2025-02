Con l’ultima settimana di questo mese di febbraio 2025 torna l’allerta meteo. Dopo giorni fortunatamente molto tranquilli, la protezione civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo per tutta la giornata di oggi, 25 febbraio 2025. Vi diciamo subito che l’allerta riguarderà il livello più basso dei tre, quello di moderata criticità di colore giallo. Si tratta di un avviso, quello emanato, che non comporterà quindi alcuna chiusura delle scuole in nessuna regione d’Italia. Quando l’allerta è arancione o rossa, spesso e volentieri scuole ed edifici pubblici vengono interdetti al pubblico di modo che meno persone escano di casa e circolino sulle strade, ma ciò appunto non accade con il “giallo”.

Temporali in tutta Italia: allerta meteo in Toscana e nel Lazio/ Maltempo, rischio nubifragi e nevicate

Dopo questa doverosa premessa andiamo a vedere insieme quali saranno le regioni interessate dal l’allerta meteo odierna, tutte concentrate nella zona centrale del nostro Paese. La colpa è di una perturbazione che proprio in queste ore si sta avvicinando alla nostra nazione, portando anche piogge e temporali, rompendo così un equilibrio che durava da diversi giorni. L’allerta meteo riguarda precisamente alcuni settori delle regioni Toscana, Lazio e infine Umbria. Tutte e tre le regioni saranno interessate solo da allerta per rischio idrogeologico, di conseguenza ci sarà la possibilità che la pioggia attesa in queste ore andrà ad impattare su aree già colpite dal maltempo nelle scorse ore, con il rischio quindi che si verifichino degli allagamenti e delle inondazioni.

Allerta meteo oggi, 15 febbraio 2025/ Gialla in 10 regioni: Italia spaccata in due

ALLERTA METEO OGGI: LA SITUAZIONE AL CENTRO E AL SUD

Ma quali saranno le previsioni meteo per le prossime ore? Andiamo a scoprirlo assieme in base a quanto fatto sapere dal Centro Meteo Italiano, che sottolinea appunto una situazione di instabilità in alcune aree della nostra nazione. Partiamo dalle regioni del nord, dove al mattino sono previste nuvole su tutto il settentrione, anche se non dovrebbero verificarsi situazioni particolari, salva qualche debole pioggia in Piemonte, Emilia Romagna e infine in Liguria. Al pomeriggio persisterà la situazione di nuvolosità ma senza grandi eventi atmosferici, con la neve che scenderà sulle Alpi a partire da una quota di 1300-1500 metri. Infine la sera e la notte dove dovrebbe continuare a piovere in Liguria così come sulle regioni del nord est, mentre sul resto delle regioni tornerà il sereno. Da sottolineare che le temperature massime miti di questi giorni saranno in calo ma nel contempo cresceranno le minime.

Allerta meteo e bomba d'acqua/ Evacuazioni all'Isola d'Elba, allagamenti in Toscana e a Roma

Per quanto riguarda le regioni del centro, invece, spazio a deboli piogge fin dal mattino al centro, con nuvolosità diffusa su tutte le regioni. Pioverà in particolare sul Tirreno mentre sul resto della zona centrale dell’Italia ci sarà un clima più asciutto. Piogge che proseguiranno anche nel pomeriggio per poi intensificarsi con l’arrivo della sera e della notte, con possibilità anche di acquazzoni. Da segnalare la neve sull’Appennino a quote superiori ai 1.600 metri, mente le temperature sono dati stabili o in diminuzione, sia le minime che le massime.

ALLERTA METEO OGGI: LE PREVISIONI AL SUD

Chiudiamo con le previsioni meteo per il sud, dove potrebbe piovere al mattino solo su Campania e Sardegna, mentre sul resto delle regioni tempo nuvoloso ma alternato a schiarite. Nel pomeriggio dovrebbe continuare a piovere in Campania, mentre in serata e durante la nottata tornerà il clima asciutto comunque anche se molto nuvoloso.

Le temperature sono date per le regioni del meridione e le due grandi isole in rialzo o comunque stabili. Una giornata che sarà quindi tutto sommato accettabile dal punto di vista meteorologico al di fuori delle regioni tirreniche, della Liguria e della Campania. Ricordiamo infine che visto che l’allerta meteo sarà gialla oggi tutti gli studenti saranno regolarmente ai loro posti, fortunatamente ci aggiungiamo: appuntamento alla prossima allerta meteo o eventualmente ad un aggiornamento in caso di cambiamento del meteo.