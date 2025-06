Allerta meteo oggi, 25 giugno 2025: caldo intenso fino a 40 gradi in tutta Italia, attenzione soprattutto nelle 13 città da bollino arancione

Allerta meteo oggi, mercoledì 25 giugno, con l’Italia che fa i conti con una giornata tra le più calde di questo inizio estate, perché l’anticiclone africano Pluto si è ormai stabilito su tutta la Penisola e sta facendo salire le temperature a livelli molto alti, in alcune zone fino a 40 gradi, rendendo l’aria pesante e afosa già dal mattino e senza un vero calo nemmeno nelle ore serali.

Allerta meteo oggi, 24 giugno 2025/ Bollino arancione in sette città: caldo intenso in arrivo

Le città più esposte durante l’allerta meteo oggi sono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia e Verona, tutte segnalate con il bollino arancione, quindi con un livello di rischio che non riguarda più solo le persone anziane o con patologie, ma anche chi sta bene e si trova a lavorare o spostarsi all’aperto, soprattutto nelle ore centrali.

Allerta meteo oggi, 23 giugno 2025/ Criticità gialla per temporali intensi in Sicilia e a Bolzano

Il cielo si manterrà sereno quasi ovunque, con qualche annuvolamento solo nel pomeriggio sulle Alpi, dove non si esclude qualche isolato rovescio, ma per il resto il sole sarà dominante e contribuirà ad aumentare la sensazione di calore durante l’allerta meteo oggi, specialmente nelle città dove il ricambio d’aria è scarso e la temperatura percepita può superare anche di 3 o 4 gradi quella reale.

Noi suggeriamo in queste ore di allerta meteo oggi di restare il più possibile in ambienti freschi, idratarsi spesso anche se non si ha sete, limitare l’uso dell’auto nelle ore calde e proteggersi dal sole diretto con cappelli, occhiali e creme solari, evitando passeggiate lunghe o attività fisiche all’aperto tra le 11 e le 17, che sono le fasce più critiche, e se ci sono parenti o vicini anziani è importante tenerli sotto controllo, offrendo aiuto se necessario perché queste condizioni di allerta meteo oggi possono peggiorare in fretta soprattutto per chi vive solo o ha difficoltà motorie.

Allerta meteo oggi, 22 giugno 2025/ Gialla per rischio temporali in Toscana, Lombardia, Abruzzo e Umbria

Allerta meteo oggi: come affrontare le prossime ore tra afa e notti tropicali

Allerta meteo oggi anche per le temperature notturne che restano molto alte in molte città, con minime che non scendono sotto i 24-25 gradi e che fanno parlare di notti tropicali, un fenomeno ormai sempre più comune che rende difficile il riposo e contribuisce ad aumentare il carico di stress sul corpo, specialmente se il caldo si protrae per più giorni di fila come sta accadendo in questa settimana.

Le previsioni ci dicono che già da domani, tra stasera e giovedì, una breve pausa potrebbe interessare le regioni settentrionali con qualche temporale sparso sulle Alpi e un lieve calo delle temperature, ma si tratterà solo di una tregua momentanea perché già da venerdì il caldo tornerà a riaffermarsi con valori anche superiori a quelli dell’allerta meteo oggi.

Questo significa che dobbiamo continuare a prestare attenzione all’allerta meteo oggi, adottare comportamenti prudenti e non sottovalutare i segnali che il nostro corpo ci manda: stanchezza improvvisa, vertigini, mal di testa, nausea sono campanelli d’allarme che indicano un colpo di calore in arrivo e in questi casi è bene fermarsi subito, cercare ombra e bere acqua fresca.

Noi consigliamo anche di organizzare la giornata d’allerta meteo oggi in modo diverso, anticipando le attività all’aperto al mattino presto e sfruttando le ore serali solo se c’è una buona ventilazione, tenere le tapparelle abbassate durante il giorno per limitare l’ingresso del calore, usare ventilatori o condizionatori se disponibili ma facendo attenzione ai bruschi sbalzi di temperatura, e se si deve uscire in auto ricordarsi che questa può raggiungere temperature pericolose in pochi minuti, quindi mai lasciare bambini o animali a bordo nemmeno per un attimo.