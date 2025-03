È di nuovo allerta meteo in Italia. Per la giornata di oggi, martedì 25 marzo 2025, la Protezione Civile ha diramato quattro avvisi, entrambi di colore giallo, di conseguenza parliamo di un’allerta meteo di moderata criticità. Tutta colpa, come precisa Meteo.it, di una nuova ondata di maltempo che porterà pioggia e anche temporali in diverse zone della nostra penisola anche se, come detto sopra, le principali criticità saranno concentrate solo in poche regioni. Partiamo dall’allerta meteo gialla per rischio temporali nelle regioni Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

L’allerta meteo di colore giallo per rischio idraulico, quindi la possibilità che si verifichino dei problemi sul territorio interessato a causa del superamento dei livelli critici, riguarda invece solo una regione, precisamente la Calabria. Infine l’ultima allerta meteo gialla, quella che rischio idrogeologico, ovvero, la possibilità che si registrino frane, allagamenti e inondazioni, sempre per la regione Calabria, ma anche Puglia e Sicilia. Massima attenzione quindi sulla Calabria, l’unica regione interessata da tre avvisi ma anche su Puglia e Sicilia l’attenzione sarà massima.

ALLERTA METEO, ECCO LE PREVISIONI PER OGGI

Ma vediamo quali saranno le previsioni meteo per la giornata di oggi, martedì 25 marzo, alla luce degli avvisi della protezione Civile, che stando sempre a quanto riferito dagli esperti di Meteo.it potrà vedere un’alternanza di nuvole e sole in molte regioni, quindi schiarite e annuvolamenti nel corso delle prossime ore. Le regioni dove ci sarà bel tempo saranno quelle di nord ovest, quindi Liguria, Valle D’Aosta e Piemonte, ma anche il Trentino Alto Adige.

Al centro, nel tempo nel Lazio, in parte dell’Abruzzo e sul Molise. Più critica la situazione invece in Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, ma anche Toscana, Marche e Umbria, dove potrebbe piovere, così come sulle regioni del sud e sulle zone a est delle due isole Sicilia e Sardegna. Da segnalare che le temperature saranno in calo al sud nelle massime, di conseguenza diremo addio al caldo anomalo che si è registrato in questi giorni al meridione.

ALLERTA METEO, ECCO LE PREVISIONI PER DOMANI

Per la giornata di domani, mercoledì 26 marzo 2025, situazione ancora di brutto tempo al sud e in Sicilia, con possibilità di temporali anche sulla Sardegna e le regioni del centro come la Toscana. Possibili piogge anche in Veneto e Friuli Venezia Giulia ma anche in alcune aree alpine, con bel tempo sul resto della penisola. Ancora in forte calo le temperature al sud con la colonnina di mercurio che rientrerà sui valori normali del periodo.

Da segnalare infine che non essendo stata diramata alcuna allerta meteo di colore arancione ne tanto meno rossa, non sono state comunicate ordinanze di chiusura delle scuole. Attendiamo le prossime ore per conoscere gli ultimi aggiornamenti sulla situazione meteorologica in Italia e comprendere se l’allerta meteo proseguirà anche nella giornata di domani o meno.