Allerta meteo oggi, 25 novembre 2025: un avviso di colore arancione è stato diffuso per la regione Toscana, ecco tutti i dettagli e le previsioni

È un’altra giornata di allerta meteo importante quella di oggi, 25 novembre 2025. Cominciamo dall’avviso della Protezione civile principale, quello arancione per la regione Toscana. Dopo l’allerta gialla di ieri il grado di allerta è stato innalzato e reso più grave, e riguarda precisamente il rischio idrogeologico.

Le precipitazioni che si sono verificate ieri su gran parte della regione, soprattutto nella zona centro-settentrionale, proseguiranno anche oggi, con accumuli massimi di 70-80 millimetri, soprattutto sulle province di Firenze, ma anche Lucca, Prato, Pistoia, Livorno e Pisa. Proprio per questo si è deciso di innalzare il rischio idrogeologico, che corrisponde alla possibilità che si possano verificare delle frane e degli smottamenti. Sul resto della regione l’allerta meteo sarà invece di colore giallo per quanto riguarda il rischio idraulico, quindi quello che si possano verificare degli allagamenti e inondazioni, causa il livello dei fiumi, che tenderanno ovviamente a ingrossarsi in queste ore per effetto della pioggia.

Chiunque dovesse uscire oggi, 25 novembre 2025, dovrà quindi prestare la massima attenzione, soprattutto se dovesse transitare vicino a delle zone d’acqua come fiumi, mari o laghi. Allerta meteo emessa per oggi, 25 novembre 2025, anche nella regione Campania. In questo caso la Protezione civile ha diffuso un avviso di criticità ordinaria, quindi di colore giallo, per i temporali. L’allerta scadrà alle ore 9:00 di questa mattina, di conseguenza nel giro di breve tempo, e sarà susseguente all’ondata di maltempo che sta interessando il nostro Paese ormai dalla scorsa settimana.

ALLERTA METEO OGGI 25 NOVEMBRE 2025: GIALLA IN EMILIA ROMAGNA

Le precipitazioni potrebbero essere diffuse o intense, e l’allerta meteo gialla riguarderà anche il rischio idrogeologico nonché quello idraulico su tutta la regione. Da segnalare che in Campania ci saranno anche venti forti, di conseguenza il mare sarà particolarmente agitato: si consiglia di prestare molta attenzione sulle coste. Infine si segnala un’allerta meteo di colore giallo per la regione Emilia-Romagna, per rischio idraulico, criticità limitata alla zona appenninica della regione e a quella collinare.

La Protezione civile monitorerà quindi per le prossime 24 ore l’innalzamento del livello dei corsi idrici, alla luce non soltanto delle precipitazioni recenti ma anche della fusione della neve caduta sugli Appennini in questi giorni. Alla luce di questi avvisi di allerta meteo, andiamo a vedere quali saranno le previsioni per questi giorni, a cominciare da quanto accadrà oggi, con un Nord che vivrà una giornata con cielo coperto e nuvoloso, anche se dovrebbero essere previste delle precipitazioni solo a est, ma nulla di significativo. Diversa la situazione al Centro, dove invece le piogge potrebbero interessare, anche a carattere temporalesco, Lazio, Umbria ma anche Emilia-Romagna e Marche. Situazione simile al Sud, soprattutto in Sardegna, Sicilia e Campania.



ALLERTA METEO OGGI 25 NOVEMBRE 2025: LE PREVISIONI PER DOMANI E DOPO

Pioggia anche in Puglia ma localizzata alla zona nord, quella del Gargano. Cosa succederà invece nella giornata di domani, 26 novembre 2025? Non sappiamo se la Protezione civile emetterà un altro avviso di allerta meteo: fatto sta che al Nord dovrebbe tornare a splendere il sole, con un bel tempo su gran parte delle regioni, anche se al Nord-Est, quindi Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, potrebbero comparire un po’ di nuvole.

Qualche precipitazione veloce in Emilia-Romagna, mentre al Centro continuerà a piovere con nevicate in montagna, ma anche sulle regioni bagnate dal mar Adriatico e il Lazio. Infine le previsioni di mercoledì 26 novembre 2025 al Sud, con piogge attese in Campania, Calabria, ma anche Sicilia e nelle zone ioniche: in generale il cielo sarà coperto o nuvoloso. Si preannuncia quindi un finale di mese tipicamente autunnale, con freddo, pioggia, vento e neve, e secondo gli esperti meteo tale situazione dovrebbe proseguire almeno per tutta la settimana in corso: vedremo se il tutto verrà confermato o meno, appuntamento ai prossimi giorni per scoprirlo.