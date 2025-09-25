Anche per la giornata odierna è stata diramata un'allerta meteo, precisamente di colore giallo sulla Lombardia: tutti i dettagli e le previsioni

Anche per la giornata di oggi, giovedì 25 settembre 2025, è stata diramata un’allerta meteo. La prima cosa da sapere è che la situazione meteo sta migliorando sul nostro Paese, dopo 72 ore di pesanti nubifragi su numero zone della nostra penisola.

Lunedì è stata la volta della Brianza, martedì è toccato ad Ischia mentre ieri le grandinate e i forti temporali si sono abbattute ancora al nord, con la pioggia che è caduta copiosa ancora in Lombardia (Milano compresa) e Piemonte. La situazione, come detto sopra, è in netto miglioramento e lo si capisce chiaramente dall’allerta meteo di oggi che è riservata solamente alla regione Lombardia e al Trentino.

Stando al bollettino della Protezione Civile per oggi, giovedì 25 settembre 2025, il rischio ordinario di temporali riguarda appunto la regione Lombardia, così come l’allerta meteo per rischio idrogeologico, sempre gialla ed ordinaria criticità (oltre al Trentino). Vediamo quindi quali saranno le previsioni meteo per la giornata odierna, a cominciare proprio dalla Lombardia, dove dovrebbe persistere una po’ di nuvolosità ma alternata a delle schiarite, in particolare sulla Lombardia.

ALLERTA METEO OGGI, 25 SETTEMBRE 2025: LE PREVISIONI DELLE PROSSIME ORE

Possibile di temporali invece sull’alto Piemonte, soprattutto sulel Alpi, lungo il confine con la Svizzera, e situazione di nuvolosità anche in Trentino Alto Adige. Sul resto del nord la situazione meteo sarà molto simile, con piogge alternate a schiarite, soprattutto sulle regioni appenniniche e sul Tirreno. Maggiormente soleggiato sul resto d’Italia, soprattutto al sud, su Campania, Calabria, Molise e Puglie, così come in Sicilia.

Per quanto riguarda le temperature, si andrà da una minima di 19 gradi a Firenze, ad una massima di 26 a Cagliari e Palermo. 20 gradi a Torino, 21 gradi invece a Milano e Venezia, , 24 a Roma e 25 a Napoli e Bari. In generale la tendenza sarà di una diminuzione delle temperature in particolare al nord, dopo di notte potrebbero toccarsi anche limiti piuttosto rigidi, mentre al sud, come abbiamo appena visto, sarà sicuramente più caldo, con un clima più gradevole e mite.



ALLERTA METEO OGGI, 25 SETTEMBRE 2025: LE PREVISIONI PER 26 SETTEMBRE

Il clima di instabilità proseguirà anche nella giornata di domani, venerdì 26 settembre 2025, con possibilità di nuovi temporali al nord ovest, ma anche in Veneto e in Toscana, con la quota neve che scenderà addirittura a 1.200 metri, lungo le Alpi. Sul resto dell’Italia tempo più soleggiato, al di fuori della Sicilia, dove potrebbero verificarsi ancora pioggi, soprattutto nel pomeriggio.

Ancora in calo le temperature soprattutto al settentrione, mentre sul resto della penisola saranno stazionarie. Secondo gli esperti di IlMeteo.it, il nostro Paese sta attraverso una fase molto perturbata durante la quale saranno frequenti le fasi piovose, alternate a pause e sole, un po’ come hanno potuto appurare in questi giorni gli amici della Lombardia. A complicare il tutto saranno le temperature piuttosto fredde per il periodo al nord, un clima decisamente da pieno autunno e non da inizio mese di settembre.