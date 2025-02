Inizia oggi, mercoledì 26 febbraio 2025, una nuova giornata caratterizzata da allerta meteo in numerosi regioni d’Italia. Dopo la perturbazione di ieri, martedì 25, proseguirà anche nelle prossime ore l’ondata di maltempo sulla nostra penisola, portando la pioggia soprattutto nelle regioni del centro e del sud. Anche per la giornata di oggi l’allerta meteo sarà comunque di colore giallo e precisamente per rischio idraulico nelle regioni Calabria, Campania ed Emilia Romagna.

L’allerta meteo sarà sempre gialla per rischio temporali presso le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e infine Sicilia. Chiudiamo con l’allerta meteo sempre di colore giallo per rischio idrogeologico, quindi con la possibilità che si verifichino allagamenti e inondazioni nelle zone attenzionate, per le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e infine Umbria.

ALLERTA METEO OGGI: LE PREVISIONI

Sono quindi tredici in totale le regioni che oggi saranno interessate dall’allerta meteo, ma come vi raccontiamo spesso e volentieri, non essendoci un’alleata di tipo arancione o rosso, non ci saranno chiusure delle scuole. La cosa certa è che l’Italia è tornata in una fase di maltempo dopo un periodo di tranquillità durato diversi giorni, come dimostrato dalle allerte meteo degli ultimi due giorni in serie. Ma vediamo quali saranno le previsioni meteo per le prossime ore per la giornata di oggi, mercoledì 26 febbraio 2025, a cominciare dalle regioni del nord, dove il clima sarà sereno con cielo sgombro da nuvolosolo sulle regioni Valle D’Aosta, Piemonte e la zona a ponente della Liguria.

Sul resto della penisola invece il cielo sarà nuvolosa con possibilità di piogge in particolare sulla regione Lombardia, sia la zona a est come quella a sud, ma anche il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Pioggia anche sulle regioni tirreniche, quindi Toscana, Lazio e poi Campania, ma anche sull’Umbria e sulle Marche saranno possibili dei temporali, così come la Sicilia, soprattutto fra il pomeriggio di oggi è la sera.

ALLERTA METEO OGGI: LE REGIONI PIÙ A RISCHIO

Le regioni dove potrebbe piovere di più saranno comunque in particolare la Liguria, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, e attenzione anche alla neve, con la quota che dovrebbe scendere attorno ai 1.100 metri, complice anche le temperature in diminuzione. Quella di oggi sarà quindi una giornata di maltempo per numerose regioni, una netta inversione di tendenza rispetto a soltanto pochi giorni fa, quando temperature miti e un cielo sereno avevano quasi fatto intravedere degli sprazzi di primavera.

Attendiamo le prossime ore per capire se anche quella di domani sarà una giornata di allerta meteo e soprattutto se questa perturbazione proseguirà ancora a lungo: la cosa certa è che non è ancora giunto il momento di mettere via cappotti, cappello e sciarpe, bisognerà pazientare ancora un po’.