Allerta meteo oggi: bollino rosso in sei città italiane, caldo torrido diffuso e temperature record. Allerta gialla per temporali sparsi al Nord

Allerta meteo oggi, giovedì 26 giugno, in Italia con una situazione climatica che si fa sempre più critica, soprattutto nelle città del Nord e del Centro, dove il caldo ha ormai superato i livelli di attenzione avvicinandosi a quelli di emergenza e secondo il bollettino ufficiale emesso dal Ministero della Salute, sei città italiane saranno oggi contrassegnate dal bollino rosso, il livello più alto di allerta che indica condizioni meteorologiche in grado di impattare sulla salute anche nei soggetti non fragili: si tratta di Bologna, Firenze, Torino, Bolzano, Brescia e Perugia, zone in cui oggi si registrano temperature record e tassi di umidità in crescita.

L’allerta meteo oggi riguarda però anche molte altre città, con un’estensione del bollino arancione, ovvero un livello intermedio ma comunque critico, che interesserà zone molto abitate del Paese: da Milano a Roma, passando per Napoli, Palermo, Venezia e Verona, ma anche Rieti, Pescara, Latina, Frosinone, Ancona e Campobasso mentre ieri erano in totale 13 le città a rischio medio-alto, in quello che è stato il preludio di un giovedì ancora più difficile, con condizioni climatiche da “super afa”, come le hanno definite alcuni esperti, e potenziali conseguenze anche sulla salute.

In queste ore di caldo estremo durante l’allerta meteo oggi, suggeriamo di limitare gli spostamenti nelle ore centrali della giornata, evitare attività fisica all’aperto tra le 11 e le 18, idratarsi con regolarità e preferire alimenti leggeri e ricchi di acqua: è importante non sottovalutare i segnali del corpo come stanchezza improvvisa, giramenti di testa o battito accelerato, tutti sintomi che possono indicare un colpo di calore in atto. L’allerta meteo oggi ci ricorda che il caldo non è solo un disagio, ma può diventare un pericolo soprattutto per anziani, bambini piccoli e persone con patologie, e proprio per questo è fondamentale adottare comportamenti responsabili e condividere informazioni utili con chi ci sta vicino.

Allerta meteo oggi: caldo intenso in tutta Italia, temporali sparsi al Nord

L’allerta meteo oggi si estende al Centro e al Sud, dove il sole domina incontrastato e il caldo si fa sentire senza tregua: le regioni centrali vivranno giornate di caldo torrido con scarsa ventilazione, in particolare in Toscana, Lazio e Umbria, mentre il Sud non sarà da meno con temperature elevate e picchi di calore persistenti – non sono previste piogge nelle prossime 48 ore – ma proprio l’assenza di instabilità potrebbe accentuare l’accumulo di umidità e rendere ancora più faticosa la permanenza all’aperto, specialmente nelle città dove l’effetto “isola di calore” è più percepibile.

Allerta meteo oggi anche per le variazioni improvvise che stanno interessando alcune aree specifiche del Paese, in particolare il Nord dove, nonostante le temperature possano superare facilmente i 38-40 gradi nelle ore più calde, potrebbero verificarsi anche temporali, in particolare dalle Dolomiti verso le Prealpi e le alte pianure, una combinazione che può dare vita a piogge intese e di breve durata, ma potenzialmente pericolose, insieme a grandinate improvvise e raffiche di vento che possono cogliere impreparati chi si trova in viaggio o all’aperto.

L’allerta meteo oggi infatti non riguarda solo il caldo torrido ma anche il rischio di piogge improvvise soprattutto al Nord dove è stata diffusa una criticità gialla in diverse zone della Lombardia come la bassa pianura centro-occidentale il Nodo Idraulico di Milano l’Appennino pavese le Orobie bergamasche e la Valtellina anche in Trentino Alto Adige con particolare attenzione alla provincia autonoma di Bolzano e poi ancora in Veneto dove sono coinvolte aree come il basso Piave il bacino del Brenta-Bacchiglione l’Adige-Garda e i monti Lessini.

Si parla di piogge, forti colpi di vento e possibili disagi che si sommano all’afa rendendo la situazione particolarmente pesante; l’allerta meteo oggi è da non sottovalutare in quanto non si tratta solo di caldo afoso ma di un mix complicato tra temperature estreme e rischio maltempo, per cui serve prudenza in strada e un occhio al cielo poiché il tempo potrebbe cambiare da un momento all’altro inaspettatamente.