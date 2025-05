La Protezione Civile ha diffuso un’allerta meteo oggi – lunedì 26 maggio 2025 – per la Lombardia, con particolare attenzione alle aree dei Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, fino alle Orobie bergamasche, comunicando un’allerta gialla per temporali: il bollettino segnala piogge intense, possibili grandinate improvvise e venti che potrebbero raggiungere i 60 km/h, con accumuli fino a 40 mm in poche ore, specialmente nelle zone prealpine.

Con l’allerta meteo oggi, è prudente rimandare le attività all’aperto nel pomeriggio e in serata, proteggere oggetti su balconi e terrazzi, e consultare frequentemente app e siti ufficiali perché la particolare conformazione del territorio può determinare il rischio di allagamenti e smottamenti, soprattutto nei campi coltivati o vicino a corsi d’acqua minori; chi deve mettersi in viaggio farebbe bene a considerare percorsi alternativi ed evitare sottopassi o strade secondarie, mentre chi resta a casa dovrebbe controllare grondaie e tombini, liberandoli da foglie e detriti.

L’allerta meteo oggi, anche se ordinaria nel livello, non va sottovalutata: i fenomeni atmosferici localizzati possono aumentare d’intensità all’improvviso, aggravando la situazione soprattutto in serata.

Allerta meteo oggi: come affrontare i temporali in Lombardia e cosa evitare

L’allerta meteo oggi coinvolge in particolare le aree settentrionali della Lombardia, soprattutto a nord di Milano e tra le 14 e le 20 sono previste le precipitazioni più violente, con possibili prolungamenti fino alla notte nelle zone più isolate delle Orobie e, i temporali, spesso accompagnati da fulmini e cali delle temperature rapidi, potrebbero causare disagi alla viabilità e blackout, anche brevi; per chi abita o lavora nelle vicinanze di laghi e montagne, è consigliabile evitare attività lungo gli argini o su pendii instabili, non sostare sotto alberi isolati in presenza di forti raffiche, e rifugiarsi in spazi interni sicuri in caso di tuoni.

Durante un’allerta meteo oggi anche piccole accortezze possono fare la differenza, come avere una torcia carica a disposizione, mantenere il cellulare carico, e comunicare con parenti anziani o vicini fragili che potrebbero avere bisogno d’aiuto; una segnalazione gialla non è sinonimo di tranquillità assoluta, in quanto in aree come le Prealpi anche un temporale isolato può diventare un’emergenza nel giro di poche ore, soprattutto se accompagnato da grandine.

Per questo, con l’allerta meteo oggi, raccomandiamo di non sfidare la sorte in strade allagate, né in auto né a piedi, di evitare l’avvicinamento a fiumi in piena, e di contattare subito il numero 112 o la Protezione Civile (800 123 456) in presenza di situazioni critiche, come alberi abbattuti o smottamenti visibili: rimanere aggiornati, prestare attenzione e collaborare è il modo più efficace per tutelare la sicurezza propria e della collettività.