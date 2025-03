Un’altra giornata di allerta meteo quella prevista per oggi, mercoledì 26 marzo 2025. Dopo gli avvisi emessi ieri la Protezione Civile ha diramato per le prossime ore un altro rischio di criticità ordinaria per diverse regioni. Prima di scoprire nel dettaglio qual è l’elenco delle zone interessante da allerta meteo vi anticipiamo che l’allerta meteo riguarderà il livello più basso, quello giallo, di conseguenza, non essendoci colorazioni arancione e rosso non sono previste chiusure di scuole ne tanto meno di uffici pubblici, parchi cittadini, cimiteri e via discorrendo.

Inoltre gli avvisi della Protezione Civile interesseranno solo le regioni del centro sud, per un’Italia quindi letteralmente spaccata in due. Dopo questa premessa vediamo l’elenco completo a cominciare dall’allerta meteo per rischio idraulico che riguarderà la regione Calabria e l’Emilia Romagna. L’allerta meteo per rischio temporali, sempre di colore giallo, è stata diramata invece per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e infine Umbria, tutte regioni in cui sarà altamente probabile il rischio di piogge. Infine l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, con la possibilità che si possano verificare inondazioni e frane e che riguarderà di preciso le ragioni Calabria, Molise, Puglia e infine Sicilia.

ALLERTA METEO, ECCO LE PREVISIONI PER OGGI AL CENTRO E AL NORD

Alla luce di tali allerte meteo andiamo a vedere quali saranno le previsioni meteo per la giornata di oggi, mercoledì 26 marzo 2025, a cominciare dalle regioni del nord dove al mattino non si registreranno particolari fenomeni al di fuori dell’Emilia Romagna, dove potrebbe piovere fin dalle prime ore del giorno. Al pomeriggio l’instabilità aumenterà con degli acquazzoni su Alpi e Appennini, con possibilità anche sulle pianure mentre la quota neve scatterà dai 1.600 metri. La situazione migliorerà definitivamente in serata e nella notte con le temperature saranno stabili o in rialzo.

Per quanto riguarda il centro, invece, piogge fin dal mattino sulle regioni dell’Adriatico e nel pomeriggio proseguiranno con anche degli acquazzoni e con la neve che invece cadrà dai 1.800 metri sull’Appennino. Diversa la situazione sulla costa del mar Tirreno dove non si dovrebbero verificare delle piogge, mentre in serata continuerà a pioverà sull’Adriatico con la neve dai 1.600 metri. Le temperature saranno in calo nelle minime e in rialzo nelle massime.

ALLERTA METEO, ECCO LE PREVISIONI PER OGGI AL SUD

Concludiamo con le previsioni meteo al sud con piogge e temporali fin dal mattino su tutte le regioni, con fenomeni che proseguitammo anche durante il pomeriggio, in estensione in serata e durante la notte. Attenzione alle regioni che si affacciano sul mar Jonio, quindi Puglia, Calabria e Basilicata, dove non sono da escludere dei nubifragi, la zona senza dubbio più a rischio di tutto il meridione.

Su Sicilia e Sardegna gli eventi saranno sporadici mentre in generale, come già si è verificato ieri, le temperature saranno in diminuzione, sia le minime che le massime. Secondo la Protezione Civile potrebbe piovere anche in Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia ma con quantitativi molto deboli.