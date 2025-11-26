Allerta meteo oggi, 26 novembre 2025: sta proseguendo l'ondata di freddo sulla nostra penisola, con il maltempo diffuso soprattutto al centro sud

Non si placa l’ondata di freddo sull’Italia, di conseguenza anche per la giornata di oggi, mercoledì 26 novembre 2025, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo. Rispetto a ieri però, dove l’allerta è stata di colore arancione su Toscana e sulla regione Campania, oggi l’allerta sarà di colore giallo, ma in ogni caso persisterà sulla nostra penisola una forte instabilità accompagnata da temperature piuttosto rigide, al di sotto della media del periodo.

Allerta meteo oggi, 25 novembre 2025: arancione in Toscana/ Le previsioni: ancora pioggia e freddo

Un novembre 2025 che va quindi in archivio all’insegna del freddo, della pioggia e della neve, con un vero e proprio primo assaggio di inverno che ha toccato lo Stivale dal Nord al Sud. Ma vediamo quindi nel dettaglio quali saranno le regioni interessate oggi da maltempo e soprattutto da allerta meteo, a cominciare dalla sopracitata Campania. La Protezione Civile ha deciso di prorogare di altre 24 ore, fino alle ore 23:59 di oggi, mercoledì 26 novembre 2025, l’allerta meteo, anche se di colore giallo, sia per il rischio idraulico quanto per quello idrogeologico, con la possibilità quindi che si possano verificare allagamenti, frane, smottamenti e inondazioni.

Allerta meteo oggi, 24 novembre 2025/ Da Nord a Sud, 12 regioni in giallo: le previsioni per le prossime ore

Ieri la regione (che nel frattempo accoglieva il nuovo governatore Roberto Fico) ha deciso di tenere chiuse le scuole in molti Comuni, a cominciare da Napoli, ma per la giornata di oggi l’ordinanza di chiusura è stata relegata solo ai parchi cittadini, visto che le scuole vengono solitamente chiuse solo in caso di grave pericolo maltempo, quindi allerta arancione se non rossa.

ALLERTA METEO 26 NOVEMBRE 2025, LE REGIONI PIU’ A RISCHIO

Quella di oggi sarà comunque un’altra giornata di passione per gli amici campani, visto che non mancheranno le piogge e i temporali, e anche il mare sarà particolarmente agitato; di conseguenza, chi può, è meglio che se ne stia al riparo, viste l’acqua, il vento e le temperature piuttosto fresche attese nelle prossime ore.

Allerta meteo oggi, 23 novembre 2025/ Gialla su 4regioni: attese anche lievi nevicate nel Nord

Allerta meteo gialla anche per la regione Emilia-Romagna, in questo caso solo per rischio idraulico, quindi la possibilità di allagamenti e di fuoriuscita dei fiumi e in generale dei corsi d’acqua. Per la giornata odierna non sono da escludere delle nevicate, soprattutto sulla zona costiera ma anche al centro, su pianure e colline. La quota neve è comunque di minimo 400 metri, con nevicate abbondanti sopra i 900 metri; di conseguenza, le pianure dovrebbero rimanere all’asciutto per quanto riguarda la neve.

Non mancherà però la pioggia, con temporali uniti a un vento piuttosto forte previsti sulle coste, e così come per gli amici campani anche per quelli emiliani sarà una giornata di passione. da segnalare infine allerta meteo gialla anche su Calabria, Basilicata, Molise, Sicilia, Umbria e Lazio. E sulle altre regioni cosa dobbiamo aspettarci? Dopo aver visto l’allerta meteo vediamo le previsioni, con una situazione di grande instabilità secondo quanto riferito da 3Bmeteo, con il Nord che dovrebbe comunque rimanere escluso dal maltempo. Sarà in particolare al Centro e al Sud dove si potrebbero verificare i fenomeni più intensi, così come già anticipato sopra.



ALLERTA METEO 26 NOVEMBRE 2025, COSA ASPETTARCI NELLE PROSSIME ORE

Al Nord dovrebbe quindi piovere in maniera sporadica solo fra Veneto e Emilia-Romagna, mentre al Centro la pioggia potrebbe bagnare ogni regione, con la neve, come detto sopra, a quota attorno ai 900 metri. Instabilità diffusa anche al Sud, con temporali soprattutto sulle regioni tirreniche, e tale situazione dovrebbe proseguire anche nella giornata di giovedì 27 novembre, quando le colonnine di mercurio dovrebbero scendere ulteriormente, proseguendo quindi questo periodo tipicamente invernale anche se in autunno.

Attenzione però, perché questa perturbazione dovrebbe lasciare dopo il 27 la nostra penisola, migrando verso la Grecia, ma sull’Italia ne giungerà un’altra molto fresca proveniente dalla Francia, dove in questi giorni si sono verificate delle abbondanti nevicate, come ad esempio in quel di Parigi. Vedremo quindi cosa aspettarci per il fine settimana, ma la sensazione è che quest’anno sarà un inverno piuttosto rigido, a meno che, dopo questa fiammata, non torni l’autunno mite degli ultimi anni.