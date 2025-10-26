Per oggi, domenica 26 ottobre 2025, è stata diramata l'allerta meteo su tre regioni: il bollettino della Protezione Civile e le previsioni

Non sembra arrestarsi neppure oggi – domenica 26 ottobre 2025 – quell’ondata di maltempo che da diversi giorni sta interessando la nostra penisola, tanto che anche in queste ore sarà in vigore una tripla allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, fortunatamente solo di colore giallo; mentre complessivamente l’intera giornata sarà – in diverse aree – piuttosto instabile, in vista di un inizio settimana all’insegna del beltempo.

Prima di arrivare alle previsioni dei prossimi giorni, però, vale certamente la pena soffermarci sul bollettino dell’allerta meteo diramato nel primo pomeriggio di ieri dalla Protezione Civile: come anticipavamo, il rischio sarà solamente di tipo “ordinario” e interesserà l’intero territorio della Campania, la sola “Base-D” della Basilicata e i versanti tirrenici settentrionale e centro-settentrionale della Calabria; con criticità idrauliche, temporalesche e idrogeologiche.

Come spesso ricordiamo, però, è sempre importante restare aggiornati costantemente sull’allerta meteo con la cabina di regia della Protezione Civile che si riunirà attorno alle ore 15 per pubblicare le previsioni relative al pomeriggio e alla serata, oltre che quelle per la mattinata di domani; mentre per trovarlo e consultarlo vi basterà semplicemente cliccare su queste parole.

Le previsioni per le prossime ore: da domani l’allerta meteo dovrebbe passare, ma tornerà ad Halloween

Come anticipavamo prima, al di là dell’allerta meteo attualmente diramata, secondo le previsioni – in particolare quelle degli esperti de ilMeteo.it – la situazione sarà instabile per tutta la giornata di oggi su diverse aree: le criticità maggiori – specialmente nella tarda mattinata – sono ovviamente attese in Campania e Calabria, ma in queste alcuni rovesci dovrebbero registrarsi anche nell’area a Nord-Est del nostro paese; mentre nel pomeriggio la cella temporalesca si sposterà anche sul Lazio e sull’Abruzzo.

D’altra parte – e vedremo se il bollettino dell’allerta meteo confermerà questa previsione -, già da domani qualcosa dovrebbe cambiare grazie all’alta pressione che si regalerà un paio di giorni di bel tempo generalizzato su tutta la penisola, almeno fino a mercoledì; mentre – ma in questo caso è una previsione ancora tutta da confermare – Halloween e Ognissanti saranno purtroppo all’insegna del maltempo, specialmente tra il Nord e il Centro