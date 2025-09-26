Inizia oggi una nuova giornata di allerta meteo: in questo venerdì 26 settembre 2026 allerta gialla per Lombardia e Trentino, ecco le previsioni

E’ di nuovo allerta meteo in Italia. Anche per la giornata di oggi, venerdì 26 settembre 2025, la Protezione Civile ha diramato un avviso di criticità e ancora una volta è la Lombardia una delle regioni destinataria. Al settentrione, dove sta praticamente piovendo ogni giorno da lunedì scorso, continua quindi la perturbazione di conseguenza anche per oggi è stato emesso un rischio idrogeologico con un’allerta meteo di colore giallo.

Le zone interessate saranno quelle di Milano, dove l’allerta meteo proseguirà per tutta la giornata di oggi, quindi Varese, il lago di Como, e le prealpi. Da segnalare allerta gialla per rischio idrogeologico anche in Sicilia, e infine, la regione più a sud della nostra penisola, sarà raggiunta da un’allerta meteo sempre gialla per rischio temporali. Come detto sopra, a farne maggiormente le spese in questa ondata di maltempo che dura da ormai 5 giorni è stata la Lombardia, regione che solitamente non registra grandi eventi di questo tipo. Eppure, come riferito da RaiNews, sono stati più di 1.000 gli uomini volontari della protezione civile che sono scesi in campo per dare man forte a causa dei numerosi danni provocati appunto dalla perturbazione ancora in corso.

ALLERTA METEO, ENORMI DISAGI IN LOMBARDIA

Diverse le zone colpite violentemente soprattutto in Brianza, a cominciare da Meda, cittadina della provincia di Monza, sul confine con la provincia di Milano, dove le strade si sono trasformate in fiumi. Disagi anche a Lentate sul Seveso, così come in altri paesi della zona dove – ripetiamo – eventi di questo tipo sono rarissimi. Se infatti è solito strabordare il Seveso a Milano, in tutta la provincia così come nelle vicine province di Monza e Como, le inondazioni sono davvero rare.

Questa ondata di maltempo ha portato anche la primissima neve della stagione in Trentino Alto Adige, dove le temperature sono crollate a volte anche di dieci gradi, innevando quindi il passo dello Stelvio. Tanta pioggia sul resto della regione, con ben 70 millimetri caduti in poche ore, e maltempo che dovrebbe purtroppo continuare anche oggi, anche se la quota neve dovrebbe alzarsi attorno ai 2.500 metri.



ALLERTA METEO, LE PREVISIONI DELLE PROSSIME ORE

Sul resto dell’Italia splenderà il sole ma attenzione perchè gli esperti meteo parlano di classica “quiete prima della tempesta”. Questa tregua dalla pioggia durare infatti poco, visto che nel weekend potrebbe peggiorare nuovamente la situazione con piogge soprattutto al nord e in Toscana, con temperature ancora in calo e quindi ben al di sotto delle medie del periodo.

Quando mancano meno di tre mesi al Natale 2025, sembra essere già di essere in pieno autunno se non addirittura in inverno in alcune regioni della nostra penisola. Vedremo quindi cosa succederà nei prossimi giorni con la speranza che questa fase molto incerta possa finalmente stabilizzarsi e portare un po’ di sereno e un clima in linea con il periodo.