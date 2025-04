Allerta meteo oggi in diverse zone del Centro Italia, dove il Dipartimento della Protezione Civile ha confermato per domenica 27 aprile 2025 un livello di ordinaria criticità – corrispondente all’allerta gialla – per rischio temporali e possibili criticità idrogeologiche: interessate in particolare alcune aree del Lazio e dell’Umbria, come l’Appennino di Rieti, il Bacino Medio Tevere, i Bacini Costieri Nord, l’area dell’Aniene e i settori del Chiani – Paglia e del Medio Tevere umbro.

Secondo l’allerta meteo oggi, sin dalle prime ore della mattina i cieli saranno molto nuvolosi a Nordovest, con piogge sparse che tenderanno progressivamente a intensificarsi; fenomeni che interesseranno anche la Sardegna dove si potranno verificare rovesci e locali temporali.

Nel corso del pomeriggio, la fase più intensa della perturbazione colpirà Toscana, Umbria, Lazio e Campania, provocando acquazzoni improvvisi, grandinate localizzate e possibili colpi di vento che, in particolare nei territori in allerta meteo oggi, potrebbero causare disagi alla viabilità e innalzare il rischio di frane e allagamenti: dunque, data l’allerta meteo oggi, suggeriamo di limitare gli spostamenti non necessari, specialmente nelle ore centrali e pomeridiane.

Allerta meteo oggi: perturbazione in arrivo sul Centro Italia, attenzione massima tra Lazio e Umbria

La giornata di oggi si preannuncia quindi instabile e caratterizzata dall’arrivo di una perturbazione intensa, che impatterà maggiormente sul Centro Italia; per questo motivo, il Dipartimento della Protezione Civile, in stretto coordinamento con le Regioni interessate, ha valutato e disposto l’allerta meteo oggi di colore giallo per Umbria e Lazio (ricordiamo che l’allerta gialla indica possibili effetti localizzati che potrebbero richiedere interventi di protezione civile).

È importante prestare massima attenzione agli aggiornamenti sull’allerta meteo oggi delle autorità locali e, se possibile, mettere in sicurezza oggetti sensibili a colpi di vento o rovesci improvvisi, come mobili da giardino o tende esterne: raccomandiamo anche di evitare zone particolarmente esposte a rischio idraulico, come argini dei fiumi o sottopassi, e di mantenere comportamenti prudenti alla guida, riducendo la velocità e aumentando la distanza di sicurezza, specie durante i rovesci più intensi.

