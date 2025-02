Terzo giorno di fila di allerta meteo in Italia. Dopo gli avvisi della protezione civile diramati per le giornate di martedì 25 febbraio e di mercoledì 26, per le prossime ore di oggi, giovedì 27 febbraio, sarà ancora una volta allerta meteo. Sulla nostra penisola continueranno infatti a farsi sentire gli effetti, comunque lievi, di una perturbazione che ha interessato in particolare le regioni del centro e del sud, portando anche piogge e temporali. Ma vediamo nel dettaglio il bollettino della protezione civile comunicato ieri per appunto la giornata odierna, a cominciare dal dire che saranno cinque le regioni sotto maggiore attenzione, leggasi Emilia Romagna, ma anche Campania, Calabria, Puglia e infine la Sicilia.

Si tratta delle zone della nostra penisola che saranno interessate dagli ultimi effetti della perturbazione di cui sopra, la coda del maltempo che potrebbe portare a precipitazioni in particolare sulle regioni del medio Adriatico nonché su quelle del sud. L’allerta meteo sarà di colore giallo e riguarderà il rischio temporali su Calabria, Puglia e Sicilia.

ALLERTA METEO OGGI, L’ELENCO DELLE REGIONI A RISCHIO

Il rischio idraulico (sempre allerta meteo gialla), riguarderà invece Calabria, Campania, Emilia Romagna e Sicilia. Infine l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, ovvero, la possibilità che si creino degli allagamenti e delle inondazioni, riguarderà le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Ricapitolando quindi, Calabria, e Sicilia saranno interessate dal rischio temporali, idraulico e idrogeologico, mentre Campania solo da quello idraulico e idrogeologico e infine l’Emilia Romagna solo da quello idraulico.

Ma cosa dobbiamo aspettarci per la giornata di oggi, giovedì 27 febbraio 2025, e penultimo giorno del mese? Le regioni del nord, come facilmente intuibile anche dall’assenza di allerta, vedranno pochi fenomeni con un cielo poco nuvoloso. Potrebbe nevicare in montagna, con una quota neve che dovrebbe partire da 1000 metri circa.

ALLERTA METEO OGGI, TORNA IL FREDDO DAL WEEKEND

Diversa la situazione per quanto riguarda le regioni del centro, con possibilità di maltempo sulle coste adriatiche, a cominciare da Emilia Romagna, ma anche Marche e Abruzzo, con il rischio di piogge e temporali. Cielo molto nuvoloso anche lungo l’Appennino centrale, e infine dovrebbe piovere anche al sud, soprattutto sulla Basilicata oltre alle quattro regioni interessante dall’allerta meteo gialla di oggi.

Fino a quando durerà questa situazione di maltempo? Secondo Meteo.it la giornata di domani, venerdì 28 febbraio 2025, potrebbe essere decisamente più tranquilla, ma non sono da escludere nuove piogge soprattutto al centro fra Toscana e Lazio, ma anche in Campania, mentre per il primo weekend del mese di marzo potrebbe esserci un clima decisamente più freddo, complice l’arrivo di una massa d’aria più fredda proveniente dal nord Europa. Nonostante quindi con il primo marzo scatta la primavera meteorologica, dal punto di vista climatico sembrano essere ancora lontani i tempi della vera primavera con un periodo che sarà invece decisamente invernale.