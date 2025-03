Torna l’allerta meteo in Italia, per una giornata che si preannuncia decisamente di passione per numerose regioni del nostro Paese. Se ieri gli avvisi erano stati di colore giallo oggi si passa al rosso, una situazione quindi di criticità moderata, il secondo grado su tre in quanto “a gravità”, per delle ore che si preannunciano di forte maltempo in numerose regioni. Anche oggi, così come già visto ieri, la perturbazione spaccherà in due la nostra Penisola, andando ad impattare in particolare sul centro e al sud, lasciando invece il nord lontano da fenomeni particolarmente avversi.

Ma vediamo quindi gli avvisi di allerta meteo diramati nelle scorse ore dalla Protezione Civile, a cominciare appunto dall’allerta arancione, prevista per rischio idraulico nelle regioni Abruzzo, Calabria e Marche. Allerta meteo arancione per rischio temporali solo in Calabria, quindi la possibilità che si verificano dei fenomeni particolarmente avversi e infine allerta meteo arancione per rischio idrogeologico, con i possibili allagamenti, ma anche frane e inondazioni, su Calabria e Marche.

ALLERTA METEO OGGI, L’ELENCO COMPLETO DELLE REGIONI INTERESSATE

La regione più attenzionata resta quindi la Calabria, raggiunta dai tre avvisi di moderata criticità e che per oggi terrà le scuole chiuse in diversi comuni. Attenzione anche all’allerta meteo gialla che riguarderà il rischio idraulico sulle regioni Abruzzo e Marche, quindi il rischio temporali su Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Infine, rischio idrogeologico su Marche, Puglia, Lazio, Molise e Sicilia.

Facile intuire, alla luce dell’elenco di criticità, che le regioni del Nord saranno al riparo da qualsiasi fenomeno avverso, per una giornata quindi di bel sole fin dalle prime ore del giorno. A rendere il tutto ancora più piacevole la colonnina di mercurio che toccherà valori tipicamente primaverili sfiorando i 20 gradi: si potrà tranquillamente uscire senza il giubbotto nelle ore centrali del giorno.

ALLERTA METEO OGGI, LE PREVISIONI AL CENTRO E AL SUD

Se il nord sarà lontano da qualsiasi tipo di perturbazione, decisamente differente la situazione al centro, dove invece pioverà per gran parte della giornata, in particolare sulle regioni che si affacciano sul mar Adriatico. Focus in particolare su Marche e Abruzzo, entrambe raggiunte da allerta meteo arancione, dove la pioggia cadrà fin dalle prime ore del mattino, per poi proseguire per tutta la giornata. Maltempo anche sul resto del centro, dove prevarrà la nuvolosità e il cielo coperto. Le temperature saranno in calo nei valori massimi e stabili o in rialzo nelle minime, mentre i venti saranno deboli.

Infine vediamo le previsioni meteo per le regioni del sud, dove saranno possibili dei temporali in particolare in Calabria, ma anche Molise, Campania e Puglia. Cielo coperto e nuvoloso invece in Sicilia e sul resto delle regioni, compresa la Sardegna, con le temperature che saranno in aumento o stabili (le massime), o stazionarie invece nelle minime. Infine i mari, che saranno molto mossi mentre i venti saranno moderati o forti. Quella di oggi sarà quindi una giornata decisamente poco piacevole per coloro che abitano nelle regioni del centro sud, dove bisognerà uscire per forza di cose con l’ombrello, mentre diversa sarà la situazione al nord dove splenderà un bel sole fin dal mattino.