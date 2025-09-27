E' ancora allerta meteo sulla nostra penisola: per la giornata di oggi, sabato 27 settembre 2025, diramato un avviso arancione per la Lombardia

Ci aspetta un’altra giornata di allerta meteo per oggi, sabato 27 settembre 2025. Il maltempo non sembra voler dare tregua all’Italia e in particolare alle regioni del settentrione, dove – ancora una volta – la Protezione Civile ha diramato un avviso di criticità. Nel dettaglio l’allerta meteo sarà di colore arancione oggi solo per la Lombardia, visto che è previsto un rischio idrogeologico nella zona delle Prealpi occidentali ma anche in quel del Lago di Como.

Allerta meteo oggi, 26 settembre 2025/ Gialla in Lombardia e Trentino: nel weekend torna la pioggia

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per rischio idraulico, sempre di colore giallo, per le regioni Calabria e Sicilia. Il rischio temporali, sempre con criticità moderata, riguarda invece ancora la Calabria così come l’Abruzzo, quindi l’Emilia Romagna, poi le Marche e infine la Sicilia. Chiudiamo con l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico dove ritroviamo ancora una volta la Lombardia, ma anche l’Abruzzo, di nuovo la Calabria e infine la Sicilia. Alla luce di questi avvisi di criticità ci aspettiamo un’altra giornata di maltempo quella odierna, sabato 27 settembre 2025, come del resto abbiamo vissuto per tutta la settimana in Lombardia.

Allerta meteo oggi, 25 settembre 2025/ Gialla per temporali in Lombardia: il bollettino

Le previsioni meteo non promettevano nulla di buono e così è stato, a cominciare dai disastri in Brianza avvenuti lunedì. Nel corso della settimana l’ondata di maltempo si è spostata anche più a sud, concentrandosi anche sulle regioni del centro e del meridione, ma la Lombardia è sempre stata una costante, avendo piovuto ogni giorno di questa settimana che giunge ormai verso la fine.

ALLERTA METEO, LE PREVISIONI PER OGGI, SABATO 27 SETTEMBRE 2025

Ma cosa dobbiamo aspettarci quindi in queste ore? Secondo gli esperti l’Italia potrebbe essere letteralmente spaccata in due, con una parte che di fatto sarà nell’autunno pieno e un’altra della nostra penisola dove invece splenderà il sole. A complicare il tutto, ove il maltempo farà ancora capolino, saranno le temperature, decisamente fresche per le medie del periodo, tenendo conto che di giorno non supereranno i 15 gradi e che di notte scenderanno invece sotto i 10 gradi. Parliamo quindi di una differenza di una decina di gradi rispetto a soltanto una settimana fa, quando sul nostro Paese persisteva ancora una situazione di clima estivo.

Allerta meteo oggi 24 settembre 2025/ Arancione in Veneto, gialla in altre 12 regioni: il bollettino

A godere delle migliori condizioni meteo saranno come spesso e volentieri accade gli amici del sud, dove le colonnine potrebbero raggiungere anche i 25 gradi, per un clima quindi decisamente mite. Oggi ci aspettiamo quindi temporali e piogge in Lombardia, ma anche in Piemonte e in Liguria, ma occhio anche a Sicilia e Calabria. Peggioramenti poi saranno previsti nel pomeriggio, con il maltempo che si sposterà al nordest, interessando quindi sia il Veneto quanto il Friuli Venezia Giulia ma anche il nord dell’Emilia Romagna. Saranno interessante anche Marche e Abruzzo, mentre il versante tirrenico sarà decisamente a riparo, soprattutto il trio di regioni formato da Toscana, Lazio e Campania: ci sarà sole e clima sereno e stabile, ben lontano da quello che accadrà al nord.



ALLERTA METEO, LE PREVISIONI PER DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025

E domenica 28 settembre 2025, cosa dobbiamo aspettarci? Ancora una volta le regioni che si affacciano sul mar Adriatico saranno interessate da piogge e clima piuttosto freddo, con dei temporali che potrebbero essere anche piuttosto violenti. Brutto tempo che persisterà anche sulle regioni del nord est, mentre a ovest la situazione tenderà a migliorare, di conseguenza dovrebbe esserci un clima più asciutto in Lombardia, così come in Piemonte e in Valle d’Aosta, dove non sono previsti particolari fenomeni avversi.

Sul resto del Paese spenderà invece il sole e con il passare delle ore la situazione tenderà a migliorare un po’ ovunque con la perturbazione che lascerà, finalmente, la nostra penisola. Ci aspettano quindi ancora 24/48 ore di passione dopo di che il clima dovrebbe stabilizzarsi soprattutto al settentrione e al centro, le regioni maggiormente interessate da questa persistente perturbazione settembrina.