Allerta meteo oggi: sabato 28 giugno bollino rosso in 18 città, caldo fino a 40°C e notti tropicali in arrivo su tutta Italia

Allerta meteo oggi: questo sabato 28 giugno si apre con una vera e propria ondata di calore che ci accompagnerà per tutto il weekend, portando temperature altissime da Nord a Sud in una giornata da bollino rosso per ben 18 città italiane, il che significa che il caldo potrà rappresentare un rischio per la salute non solo delle persone fragili ma anche di chi è in buona salute, soprattutto se si è esposti troppo a lungo al sole o si svolgono attività all’aperto nelle ore centrali.

Le città segnalate con livello massimo di allerta meteo oggi per le alte temperature sono Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, e Venezia.

In queste zone il termometro potrà toccare anche i 40 gradi durante l’allerta meteo oggi, in particolare nelle aree interne e urbane, dove l’effetto del cemento e dell’asfalto trattiene il calore e lo rilascia lentamente anche dopo il tramonto: secondo le previsioni, le massime più elevate si registreranno in Sardegna, Sicilia, Lazio e Puglia, ma anche in Lombardia ed Emilia-Romagna l’afa dell’allerta meteo oggi sarà particolarmente fastidiosa a causa dell’umidità con la giornata che resterà stabile e soleggiata quasi ovunque, con qualche nuvola di passaggio sulle zone montuose del Nord che però non porterà piogge.

Nelle regioni settentrionali infatti, l’afa durante l’allerta meteo oggi si farà sentire in modo diverso, con temperature leggermente più basse ma accompagnate da un tasso di umidità che farà schizzare la temperatura percepita ben oltre i valori reali – in città come Milano, Bologna e Torino si potranno toccare facilmente i 39°C percepiti – e il disagio sarà amplificato dalla quasi totale assenza di vento, che renderà l’aria ancora più opprimente nelle ore di punta; il cielo si manterrà in prevalenza sereno su tutta la Penisola, ma nel pomeriggio potremo osservare qualche nuvola in più sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale.

Noi consigliamo, a chi vive nelle città da bollino rosso durante l’allerta meteo oggi o deve spostarsi, di organizzarsi bene e limitare le attività esterne nelle ore più calde, preferendo ambienti freschi, ben ventilati o climatizzati, e di bere spesso acqua anche se non si ha sete.

Allerta meteo oggi: le notti non porteranno sollievo, aria ferma e umida soprattutto in città, ecco come difendersi

Allerta meteo oggi vuol dire anche notti bollenti, di quelle che si fanno fatica a dormire, soprattutto se si abita in città perché l’effetto “isola di calore” sarà molto presente e spinto nelle zone urbane, dove l’asfalto e i palazzi trattengono il calore durante il giorno e continuano a rilasciarlo lentamente anche durante la notte: le temperature minime in molte grandi città non scenderanno sotto i 25 o addirittura 27 gradi, con punte notturne anche più alte in alcune zone del Sud e delle Isole. Le città più esposte all’allerta meteo oggi saranno Roma, Napoli, Milano, Palermo, Firenze, e Bologna, dove il clima si manterrà pesante e l’aria quasi immobile.

Noi suggeriamo di adottare alcune accortezze semplici ma utili durante l’allerta meteo oggi bere molto prima di andare a dormire, evitare pasti abbondanti o troppo caldi nelle ore serali, e rinfrescare gli ambienti con ventilatori o condizionatori, facendo attenzione a non impostarli a temperature troppo basse per evitare sbalzi che possono causare fastidi.

È utile anche chiudere le finestre durante il giorno per tenere fuori il calore, e aprirle solo dopo il tramonto. Se avete animali in casa, assicuratevi che abbiano sempre acqua a disposizione e che possano stare in zone ombreggiate e ventilate. E per chi deve viaggiare durante l’allerta meteo oggi, è fondamentale avere con sé acqua, indossare abiti leggeri e non lasciare mai nessuno – persone o animali – dentro un’auto ferma al sole.