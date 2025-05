La Protezione Civile ha diffuso un’allerta meteo oggi di livello giallo per la giornata di mercoledì 28 maggio, in vigore dalle 12:00 alle 22:00 per diverse aree della Lombardia, tra cui Valcamonica, i laghi e le Prealpi orientali, il Lario e le Orobie bergamasche, tutte zone in cui sono previsti temporali anche intensi, con fulmini, forti raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 70 km/h e possibilità di grandine; fenomeni rapidi, tipici delle giornate instabili, che possono colpire improvvisamente le zone citate.

L’allerta meteo oggi riguarda soprattutto le aree montane e prealpine, dove sono previste piogge intense, potenzialmente violente e, in certi casi, gli accumuli previsti potrebbero toccare i 40 mm in poche ore, quindi abbastanza da causare smottamenti, esondazioni di piccoli torrenti o problemi nei punti già fragili del territorio.

Per questo motivo, è fortemente consigliato limitare gli spostamenti nelle aree interessate dall’allerta meteo oggi, in particolare se si prevede di attraversare zone ripide, sentieri o aree vicino ai corsi d’acqua; chi si trova all’aperto dovrebbe mettersi al riparo in edifici stabili, evitando alberi isolati e strutture metalliche ed anche le attività all’aria aperta, come escursioni, gite in barca o lavori nei campi, andrebbero rimandate.

Attenzione anche alla viabilità: strade come la A4 o la SS36 potrebbero risultare insidiose, tra vento laterale e rischio acquaplaning, due fattori che possono rendere pericolosa la guida, specialmente se la visibilità cala all’improvviso; non sono da escludere chiusure temporanee, deviazioni o code, quindi meglio controllare la situazione del traffico prima di mettersi in viaggio.

Allerta meteo oggi: consigli pratici e previsioni per le prossime ore

L’allerta meteo oggi interessa anche i centri abitati delle province di Bergamo, Brescia, Lecco e Como: in queste città, piogge intense potrebbero allagare sottopassi o garage interrati, in particolare se tombini e grondaie sono ostruiti da foglie o sporcizia ed è quindi utile fare un controllo rapido intorno alla propria abitazione, bastano pochi minuti per liberare i punti di scolo e prevenire danni.

Raccomandiamo inoltre di non utilizzare cantine o locali seminterrati fino al termine dell’allerta meteo oggi e di controllare gli oggetti lasciati su terrazzi o balconi che, se non fissati, potrebbero essere spostati dal vento e diventare pericolosi, quindi vi consigliamo di metterli al riparo; per restare aggiornati, conviene seguire i canali ufficiali della Protezione Civile Lombardia – app, social o sito web – dove vengono pubblicati avvisi e mappe in tempo reale e, in caso di necessità, vi ricordiamo che il numero unico di emergenza è il 112 è sempre attivo, anche per semplici segnalazioni sull’allerta meteo oggi.

Secondo le ultime previsioni, i temporali più forti dovrebbero esaurirsi verso le 20:00, dopodiché, si prevede un graduale miglioramento notturno, ma le prossime 6-8 ore saranno comunque le più delicate: serve cautela, buon senso e attenzione alle indicazioni fornite dalla Protezione Civile.