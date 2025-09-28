È gialla per tre regioni l'allerta meteo di oggi, domenica 28 settembre 2025: il bollettino delle Protezione Civile e le previsioni per i prossimi giorni

Sembra essersi finalmente calmata le violenta e lunga ondata di maltempo che ha interessato il nostro paese nel corso dell’ultima settimana, tanto che il bollettino sull’allerta meteo diramato per la giornata di oggi – e che dovrà essere ancora confermato con le osservazioni pomeridiane e serali, grosso modo attorno alle ore 15 – dalla Protezione Civile accende i riflettori solamente su tre regioni con appena otto territori che saranno a rischio per le conseguenze delle precipitazioni.

Partendo proprio da qui, è importante dire che l’allerta meteo di oggi – ovviamente domenica 28 settembre 2025 – sarà esclusivamente di colore giallo con rischi di tipo temporalesco e idrogeologico: i territori interessati sono quelli di Abruzzo – soprattutto sui bacini di Tordino Vomano, del Pescara e del Sangro basso -, Molise – sulla Litoranea – e Puglia – tra il Basso Fortore, il Gargano e le Tremiti, il Tavoliere e i bacini del Candelaro, del Cervaro, del Carapelle e del Salento -; mentre il resto del territorio nazionale sarà del tutto privo di rischi derivanti dall’allerta meteo.

L’allerta meteo di oggi e le previsioni per la prossima settimana: temperature in forte calo e prima nevicate della stagione

Insomma, come dicevamo prima sempre essere – almeno, per ora – passata la fase calda dell’allerta meteo e del maltempo che nell’ultima settimana ha colpito a vario titolo l’intero territorio nazionale; mentre – come accennavamo anche prima – è importante rimanere sempre aggiornati sull’allerta meteo perché le cose potrebbero cambiare drasticamente nel corso delle ore: il modo migliore per farlo è quello di consultare direttamente il bollettino ufficiale della Protezione Civile che attorno alle ore 15 verrà aggiornato con le ultimissime osservazioni.

D’altra parte, possiamo dirvi anche che le previsioni degli esperti de ilMeteo.it sembrano confermare quanto detto dal bollettino sull’allerta meteo con la giornata di oggi che sarà piuttosto tranquilla, salvo qualche leggero temporale tra Marche, Abruzzo, Puglia e Molise e possibili rovesci anche in Sicilia e Calabria; mentre la prossima settimana porterà a un nuovo calo netto delle temperature – specialmente tra martedì e mercoledì – con agli Appennini in Abruzzo che potrebbero addirittura vedere già la prima nevicata della stagione.