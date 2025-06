Allerta meteo oggi domenica 29 giugno: 21 città da bollino rosso, temperature fino a 39 gradi, attenzione al caldo estremo in tutta Italia

Allerta meteo oggi diffusa dal Ministero della Salute per domenica 29 giugno, in una giornata che vedrà l’anticiclone africano protagonista assoluto sul nostro Paese: sono ben 21 le città con bollino rosso per rischio caldo estremo, una situazione che riguarda quasi tutte le grandi aree urbane da Nord a Sud e che segue una settimana già contraddistinta da temperature elevate, afa persistente e difficoltà non di poco conto soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.

Dopo giornate dominate dall’afa e da un’aria stagnante che ha messo a dura prova chi lavora all’aperto o chi non può contare su un condizionatore, allerta meteo oggi significa fare attenzione fin dal mattino nelle città di Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo, dove le temperature massime potranno toccare o addirittura superare i 38 gradi, con picchi attesi fino a 39 in zone interne del Centro Italia come l’Umbria e l’alto Lazio, mentre anche in Piemonte e Lombardia il termometro non scenderà sotto i 35, portando le città più esposte verso condizioni di disagio climatico.

Data quest’allerta meteo oggi in corso, consigliamo di evitare le attività fisiche prolungate nelle ore centrali del giorno, bere molto e frequentemente, mantenere ambienti ventilati anche in assenza di climatizzazione e fare particolare attenzione agli anziani, ai bambini e a chi soffre di patologie: con questa allerta meteo oggi, anche una passeggiata al sole può comportare rischi non banali, quindi è bene valutare ogni spostamento con cautela e tenere d’occhio le previsioni aggiornate della propria zona, specie se si vive in città come Firenze, Roma, Palermo o Trieste dove l’ondata di calore è al suo picco massimo.

Allerta meteo oggi, 21 città da bollino rosso: da Firenze a Catania, ecco cosa ci aspetta

L’allerta meteo oggi diffusa per ben 21 città indica una condizione di rischio alto legato alle temperature eccessive, una situazione che coinvolge gran parte della popolazione e richiede attenzione anche nelle fasce orarie normalmente più tollerabili; secondo quanto comunicato dal bollettino ufficiale, le temperature si manterranno alte in tutta la giornata e persisteranno anche in serata, rendendo più difficile il raffreddamento delle case e delle città, un fattore che va considerato attentamente, perché può influire sulla qualità del sonno e sul benessere generale.

Il Nord Italia sarà coinvolto in situazioni di instabilità atmosferica e perciò non si escludono rovesci temporanei sulle zone alpine del Piemonte, mentre a Milano, Genova, Trieste e Bolzano le massime saranno tra i 35 e i 37 gradi, e a Bologna il termometro potrebbe toccare i 38. In Centro Italia, in particolare tra Lazio e Toscana, l’allerta meteo oggi ci riferisce di punte di 38 gradi a Roma e Firenze, con un cielo perlopiù sereno e sole a picco per l’intera giornata ed anche qui, è bene evitare uscite non necessarie nelle ore più calde e assicurarsi di indossare abiti leggeri, proteggersi dal sole diretto e controllare che persone fragili o animali domestici non siano esposti al caldo eccessivo.

Anche il Sud e la Sicilia non saranno risparmiati dall’allerta meteo oggi: a Napoli, Catanzaro e Palermo le massime si assesteranno sui 33-34 gradi, con venti settentrionali che renderanno il clima leggermente meno afoso ma comunque torrido, mentre le province più interne della Calabria e della Campania dovranno fare i conti con una combinazione di caldo secco e prolungato che rende la giornata particolarmente impegnativa, specialmente per chi vive in zone poco ombreggiate.

Noi suggeriamo di limitare gli spostamenti non urgenti durante l’allerta meteo oggi, di controllare che nelle auto parcheggiate non vi siano persone o animali e di utilizzare tende o tapparelle per oscurare le stanze nelle ore più problematiche, così da mantenere una temperatura interna più vivibile anche senza aria condizionata.