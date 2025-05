Un’allerta meteo oggi, giovedì 29 maggio 2025, coinvolge diverse regioni del Centro-Sud Italia: la Protezione Civile ha diffuso un avviso di criticità ordinaria (livello giallo) per rischio temporali, idraulico e idrogeologico, interessando in particolare Calabria, Basilicata, Marche, Molise e Puglia, regioni che, per morfologia e caratteristiche, rispondono in modo diverso agli eventi atmosferici più intensi.

Tra queste, la Calabria mostra una situazione più complessa e articolata: i versanti jonio centro-settentrionale e settentrionale risultano coinvolti in tutte le categorie di rischio, anche a causa della conformazione montuosa e della vicinanza al mare, due elementi che spesso aumentano l’impatto delle piogge intense e rafforzano la probabilità di esondazioni e smottamenti ravvicinati.

In Puglia, l’attenzione dell’allerta meteo oggi si concentra nelle aree del Gargano, Salento e Sub-Appennino Dauno, territori caratterizzati da terreni argillosi, fattore che, in presenza di precipitazioni violente, possono innescare frane e allagamenti e fenomeni del genere sono previsti anche in Basilicata (settori Basi-E2, E1, B), nelle Marche (Marc-6, Marc-2, Marc-4) e nel Molise, in particolare nelle zone dei Frentani, Matese, Sannio e fascia costiera, dove la combinazione tra la presenza collinare e la fragilità geologica rappresenta una variabile di rischio da non trascurare.

Anche se classificata come ordinaria, l’allerta meteo oggi non va sottovalutata: si prevedono accumuli di pioggia abbondanti nelle prossime 12-24 ore – in un periodo, quello tardo-primaverile – già contraddistinto da una forte instabilità atmosferica che può facilmente degenerare.

Allerta meteo oggi: comportamenti responsabili per ridurre i rischi

Alla luce dell’allerta meteo oggi attiva in più regioni, è opportuno adottare comportamenti responsabili e misure preventive semplici ma efficaci: limitare gli spostamenti non essenziali, in particolare nelle aree costiere della Calabria e della Puglia, dove le raffiche di vento potrebbero dar forza alle mareggiate, è già un primo passo concreto ed è inoltre utile controllare lo stato di grondaie, tombini e scarichi, evitando, inoltre, di parcheggiare i mezzi vicino ai sottopassi o alberi isolati.

Per chi vive in zone a rischio idrogeologico nell’allerta meteo oggi, come i versanti montani del Molise o le colline interne delle Marche, è consigliabile seguire con attenzione gli aggiornamenti dei bollettini regionali sull’allerta meteo oggi, preparando un kit di emergenza con torce, acqua, medicinali e dispositivi elettronici carichi, così da essere pronti in caso di blackout o evacuazioni preventive.

L’allerta meteo oggi, inoltre, coinvolge anche chi lavora all’aperto come agricoltori, tecnici e operai che dovrebbero rinviare ogni intervento in prossimità dei corsi d’acqua – come l’Ofanto e il Fortore – dove un improvviso aumento della portata potrebbe creare situazioni incontrollabili nel giro di pochi minuti; la collaborazione, anche solo con piccoli gesti di prudenza, può trasformare un bollettino meteorologico in uno strumento efficace di prevenzione, limitando così i danni a persone, mezzi e infrastrutture.