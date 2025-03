Per la sesta volta negli ultimi sette giorni sarà Allerta meteo sull’Italia. La nostra penisola, nonostante siamo ormai entrati pienamente nella primavera 2025, continua a vivere una fase di maltempo, con delle giornate decisamente piovose e temporalesche che si stanno concentrando anche oggi soprattutto sulle regioni che si affacciano sul mar Adriatico nonché quelle del centro sud. Chi ha quindi in programma in queste ore una gita fuori porta, ma anche una semplice passeggiata al mare, per prendere un po’ di sole, dovrà per forza di cosa rivedere i propri programmi, visto che la perturbazione continuerà ad insistere sullo stivale.

Allerta meteo gialla oggi, 28 marzo 2025/ Dall'Abruzzo alla Sicilia: attenzione a piogge e temporali

Decisamente più fortunati i lettori delle regioni del nord, dove le nuvole non si faranno mai vedere, o anche se diranno presenti non influenzeranno il meteo di oggi. Il focus sarà in particolare, come detto sopra, sull’Emilia Romagna, dove le piogge potrebbero essere anche a carattere di temporale, e dove è stata diramata un’allerta meteo di colore giallo in alcuni settori, soprattutto nella mattinata e l’inizio del pomeriggio, il momento della giornata dove dovrebbero cadere le piogge più intense.

Scuole chiuse oggi, 27 marzo 2025/ Lezioni sospese in Calabria: da Catanzaro a Lamezia Terme, l'elenco

ALLERTA METEO OGGI, LE PREVISIONI DELLE PROSSIME ORE

Attenzione anche alle Marche, quindi al Molise, ma anche all’Abruzzo, e scendendo fino alla Campania, la Sicilia, la Basilica e la Sardegna. Possibili piogge anche sulla Liguria di Levante e non è da escludere anche nella zona sud della Lombardia, quella che confina con l’Emilia Romagna, e lo stesso vale per il Triveneto.

Pioverà anche in Calabria, anche in questo caso con le precipitazioni che saranno a carattere di rovescio o di temporale, mentre le restanti regioni dovrebbero essere al riparo da fenomeni particolarmente avversi. Le temperature, invece, dovrebbero essere gradevoli e sulla media del periodo, anche se al nord dovrebbero scendere sotto i 20 gradi degli scorsi giorni, mentre potrebbero aumentare nel Lazio, in Umbria e nelle Marche.

Allerta meteo oggi, 27 marzo 2025/ Arancione per Calabria, Marche e Abruzzo: previsti forti temporali

ALLERTA METEO OGGI, SCUOLE CHIUSE A BUCCHIANICO

E’ sconsigliato fare il bagno, soprattutto in Sardegna, dove i mari saranno molto agitati complici i venti di burrasca previsti; attenzione anche allo stretto di Messina e al mar della Liguria, altre acque particolarmente agitate. Da segnalare anche un’allerta meteo gialla per la regione Campania per rischio idrogeologico per temporali, così come in Sicilia nei settori a nord est, semppre rischio idrogeologico.

Va segnalata infine la chiusura delle scuole presso il comune di Bucchianico, in provincia di Chieti (nella regione di Abruzzo), già chiuse (di ogni ordine e grado), nella giornata di ieri 28 marzo 2025: anche per le prossime ore gli studenti saranno esonerati dalle lezioni. L’Abruzzo sarà la quartta ed ultima regione per cui la protezione civile ha emesso un’allerta meteo di colore giallo: il resto della penisola, piogge a parte, non è stato segnalato per particolari avvisi di criticità. In ogni caso restiamo sempre collegati in attesa di eventuali cambiamenti drastici della situazione.